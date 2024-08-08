第四年了…陳思誠為佟麗婭零點慶生：朵朵媽幸福永遠

陳思誠準時曬照為女星前妻佟麗婭慶生。（取材自微博）

8日零點，中國知名導演陳思誠準時曬照為女星前妻佟麗婭慶生：「朵朵媽，生日快樂，幸福永遠。」曬出佟麗婭和兒子觀賞海洋生物照片及佟麗婭的電影海報，除了送祝福，也幫她做宣傳：新電影、新角色、新挑戰。

陳思誠與佟麗婭在2021年5月20日發文官宣離婚的，「2011—2020故事告一段落，你們永遠是我最愛的人，換種身份守護。」佟麗婭表示：「人間值得，未來可期！」之後每一年，陳思誠都會曬出照片，為佟麗婭送上生日祝福，今年已經是第四年了。佟麗婭也會在留言區回應前夫，給足陳思誠面子。

對於陳思誠為佟麗婭慶生，網路有正反兩面討論：「挺好，喜歡這種離了也 各自安好，關係融洽的」、「生日 祝福讓我看不懂了」、「不理解但震驚」。

陳思誠可以稱得上是佟麗婭的伯樂，她在演出陳思誠的「北京愛情故事」一度走紅，兩人交往的新聞也讓佟麗婭保持熱度；2014年1月16日兩人在大溪地結婚，婚禮盛大，當時有上百位明星助陣。如今離婚後，陳思誠仍不忘為佟麗婭宣傳，對方有新電影上映的時候，兩人都會去彼此的首映會觀看支持。