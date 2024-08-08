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害戴向宇捲「嫖娼瓜」丟工作 張昊唯：用一輩子反省

娛樂新聞組／綜合報導
戴向宇無奈表示，工作全部被叫停。（取材自微博）
戴向宇無奈表示，工作全部被叫停。（取材自微博）

衰捲「嫖娼瓜」的大陸40歲男星戴向宇發文指工作全部被叫停，自己只能拚命「自證」；至於惹出這場風波的「慶餘年2」太子張昊唯也再次發文，表示自己錯得非常離譜，再度向戴向宇道歉說：「我會用一輩子反省。」

綜合媒體報導，戴向宇發文講述自己遭受這場「嫖娼風波」的影響，他表示，對於此事沒有憤怒只有無奈，「我是一個大齡男藝人，沒有流量，試想一下誰會用一個可能有雷，並且沒有什麼流量的人，之前溝通的工作也全部叫停，所以我只能拚了命的來自證」。但他表示，即便是出具無犯罪紀錄證明，網友們依然不願意相信。

戴向宇感謝太太陳紫函的支持與信任，並且相信張昊唯是無意的，是被有心之人利用；但這件事對他造成很大的影響，他感慨造謠成本太低了，輕易地就抹殺他努力了17年的形象，讓他和家人受到巨大的傷害。

戴向宇並表示，以後如果還有惡意傳播謠言的，他一定會繼續拿起法律武器來保護自己和家人。

至於有別於第一篇道歉文裡，張昊唯喊冤說錄音內容是經過變造，這次卻坦承「與戴向宇大哥有關的傳聞，是我道聽途說，是未經證實的謠言」；他表示，會記取深刻教訓，「用一輩子去反省，在未來的人生中永遠警醒自己」。

張昊唯對自己道聽途說造成的傷害再度致歉。（取材自微博）
張昊唯對自己道聽途說造成的傷害再度致歉。（取材自微博）

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