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明道拿300萬人民幣帶貨銷售不佳 廠商喊退款

娛樂新聞組／綜合報導
明道被爆直播帶貨的銷售業績不佳。(取材自微博)
明道被爆直播帶貨的銷售業績不佳。(取材自微博)

大陸近來有不少明星與產品廠商合作直播帶貨，不過近日明道則被爆出直播帶貨的銷售業績不佳，被廠商要求按比率退款，經紀公司方面則做出回應。

據紅星新聞報導，洗髮乳廠商花了300萬元人民幣(約41.8萬美元)，請到明道在618期間做專場的直播帶貨。結果直播當天，雖然明道播了六個小時，但銷售額只有34.8萬元。而且在直播後一個月內出現大量退貨，退貨比率超過一半以上，因此實際銷售額只有20餘萬元。

廠商對這樣的銷售成績不滿意，想要明道方面按比率退錢，但因為之前沒有簽定銷量保證的合約，因此明道經紀公司只願意提供一些後續方案，延長廠商可以使用明道直播畫面做廣告的期限，並且之後會給至少十次混場直播。但因為這些是口頭承諾，沒有簽約，所以雙方沒有達成共識。

另一方面，明道經紀公司也回應表示，與廠商協調的後續方案，對方一直不願接受，強烈要求要退款，還找來「水軍」在明道的社群下帶風向，散布惡意言論。經紀公司認為，對方試圖以明星的名譽作為要脅，是非常不妥的做法。接下來，公司還是會與品牌方進行溝通，也會履行後續承諾。但若繼續對藝人形象進行詆毀，他們也會用法律手段維權。

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