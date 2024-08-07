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章子怡「包緊緊」帶兒女出遊 替小孩拍照露「母親微笑」

娛樂新聞組／即時報導
章子怡拿下口罩，面帶笑容為小孩拍照。（取材自小紅書）
章子怡拿下口罩，面帶笑容為小孩拍照。（取材自小紅書）

影后章子怡近日與一對子女現身北京主題樂園，當地正值炎夏，她做足防曬工夫，白色上衣搭牛仔褲，還戴著棒球帽及口罩，全身包到密實，讓網友一度認不出是章子怡，同時驚嘆她的耐熱程度。

章子怡出道30年，演出「臥虎藏龍」、「2046」、「一代宗師」等經典影視作品，更是台灣金馬獎、香港金像獎、大陸百花獎、中國電影華表獎、金雞獎的大滿貫得主。她與大陸歌手汪峰2023年10月結束8年婚姻，外傳兒子由她照顧，女兒則歸給對方；近日章子怡帶兒女出遊被捕獲，立刻掀起討論。

綜合媒體報導與社群消息，當天章子怡帶著子女現身北京的主題樂園，她站在人群中，不時掏出手機幫小朋友拍照，雖然行動低調，但一行人依然被發現，相關照片在網上瘋傳。

由於正值炎夏，北京高溫逼人，周圍遊客都是輕裝打扮，唯獨她身穿白色上衣搭配牛仔褲，手上拎著薄外套，還戴著棒球帽及口罩，全身包緊緊的，有網友發文表示一度認不出是章子怡。

後來章子怡終於拿下口罩，明顯露出五官並面帶笑容，看著孩子玩耍，讓網友直呼：「她給孩子拍照時好幸福啊，就像個平常的母親，不由自主地微笑！」還有網友大讚章子怡是個接地氣的好媽媽，卸下明星光環陪子女遊玩。

章子怡（中）穿著白色上衣搭牛仔褲，還戴著棒球帽及口罩，做足防曬工夫。（取材自小紅...
章子怡（中）穿著白色上衣搭牛仔褲，還戴著棒球帽及口罩，做足防曬工夫。（取材自小紅書）
章子怡帶小孩出遊被捕獲。（取材自小紅書）
章子怡帶小孩出遊被捕獲。（取材自小紅書）

口罩 主題樂園 高溫

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