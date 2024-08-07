劉昊然諷臉紅沒事別紫了 網：看奧運是吧

劉昊然在電影「解密」中的演出，受到肯定。（取材自微博）

電影「解密」日前路演活動，主角劉昊然與粉絲合照時，主持人打趣說，大家的臉都被照得紅撲撲的，劉昊然回應說「臉紅了沒事別紫了就好」，巧妙調侃最近備受關注的奧運游泳選手「臉色」事件，話題迅速在微博 引發熱烈討論，網友打趣：「也看奧運是吧」。

「解密」講述中外密碼戰的故事，展現動人的家國情懷，劉昊然在宣傳電影的同時，也表達對奧運賽事的關注；不過相關話題、評論可能太過敏感，一些入口網站相繼刪除留言或屏蔽話題。

巴黎奧運 中國游泳隊被頻繁藥檢，讓中國網友炸鍋，怒批美國游泳選手賽後個個臉紅成「紫薯隊」，相關單位不去查美國選手是否用了禁藥，連復旦大學教授沈逸都直指藥檢已成為西方霸凌中國的武器。

「解密」路演活動當天，活動進行到合照環節，面對因舞台燈光照射，現場人員顯得面色泛紅，主持人打趣說大家的臉都被照得紅撲撲的，劉昊然在合照結束後，風趣地接了一句：「臉紅倒沒什麼，只要別變成紫色就好。」讓人不禁想起巴黎奧運美國游泳隊選手臉部顏色「異常」的情況。