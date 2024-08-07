調侃「嫖娼瓜」 陳紫函：我老公終於紅了

陳紫函(右)與老公戴向宇常公開曬恩愛。（視頻截圖）

近日中國娛樂圈熱搜話題「嫖娼瓜」主角指向「唐朝詭事錄」裡的「渣男」戴向宇，與戴向宇結婚八年的女星陳紫函對此發長文表達對男方的信任，還開玩笑說「我老公終於紅了」。

陳紫函曾演出「倚天屠龍記」、「神鵰俠侶」等夯劇，近年也以「山河令」、「玉骨遙」等作品活躍於戲劇圈，她與戴向宇因「只因單身在一起」一劇牽起紅線；陳紫函表示，自己進入演藝圈以來，在各種謠言和誤解中走過來的，經歷過崩潰和痛苦，但現在已經能夠以成熟的心態看待這些事情，「也是兩字，無語！」

但陳紫函心疼老公戴向宇背負的壓力，「此時我非常理解他和心疼他，我老公最大的願望就是努力工作，可是今天努力的成果還沒來得及收獲，卻迎來了這樣的風波，我此時在他身邊，我笑著輕鬆的告訴他：『老公，沒事，繼續堅持你對事業的追求，不要氣餒啊，沒事的，沒事的！』我不想看見他那麼難過和委屈，但是老公，真沒什麼大不了的，什麼都不重要，重要就是我們倆好好的，日子就是棒棒。」

陳紫函還PO出與戴向宇同事的對話截圖，「我剛聽別人和我說，我笑出了聲，我老公終於紅了」，證明她完全相信老公。