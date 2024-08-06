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中國狗仔爆料「3字男星」嫖娼 牽扯李易峰

娛樂新聞組／綜合報導
李易峰捲嫖娼醜聞，星途全毀。 (取材自微博)
李易峰捲嫖娼醜聞，星途全毀。 (取材自微博)

中國狗仔發文預告，「三字男星參與李易峰pc(指：嫖娼)事件」，並放上機車、籃球圖片給出提示，雖然尚未寫出姓名，但消息一出，立即登上熱搜。

狗仔「追瓜少年阿飛」PO出機車、籃球的照片，同時寫下預告：「最近爆劇的新晉當紅藝人透露3字男星參與李易峰pc（嫖娼）事件，男星女友也是一位知名女星。」預告這名藝人將深度聊這件事，狗仔語帶玄機表示：「真的是『大瓜』從口出。」此文一出，立即登上微博文娛榜熱搜第一。留言區網友瘋狂猜測，出現不少知名男星的名字，有人指「籃球加機車，答案呼之欲出」。

狗仔微博發文預告一名三字男星捲入醜聞。(取材自微博)
狗仔微博發文預告一名三字男星捲入醜聞。(取材自微博)

不過有人認為，「一看到這種預告，感覺就像要敲詐」、「狗仔有本事別預告直接爆」、「有預告的瓜都不是大瓜」。也有網民建議，「首先嫖娼是違法的，其次造謠是違法的，最後知情不報是包庇罪。建議從這個狗仔入手，順藤摸瓜，給人民群眾交代。」

此預告還扯上李易峰，留言區也出現「兩年了還記著李易峰呢」。李易峰2007年參加選秀節目出道，2014年演出古裝劇「古劍奇譚」一躍成為炙手可熱的一線男星，未料2022年爆出涉嫌多次嫖娼事件，導致人設翻車，演藝事業全毀，微博社群也關閉，瞬間遭到所有代言品牌切割。有傳聞，嫖妓事件發生後，李易峰疑似把位於北京的上億豪宅脫手，且有泰國娛樂公司邀請他轉往泰國發展。

李易峰 泰國 微博

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