百花獎出席不踴躍 朱一龍稱帝 馬麗封后 趙麗穎奪女配

趙麗穎在「第二十條」中一邊痛哭一邊比著手語，悲憤到脖頸冒出青筋，令觀眾為她一掬同情之淚。（取材自微博）

第37屆大眾電影百花獎，早前公布入圍 名單，網友批評入圍名單全是新一代流量明星，甚至直呼「內娛要完蛋了」。日昨頒獎典禮，入圍者出席並不踴躍，最後得獎者大部分仍是演技派明星。影帝由朱一龍以「人生大事」拿下，影后則是「第二十條」的馬麗，趙麗穎 也以「第二十條」的聾啞媽媽角色獲最佳女配，「最佳男配角」則頒給「封神第一步」李雪健。「最佳導演獎」由張藝謀獲得。

張藝謀憑藉「第二十條」獲得最佳導演獎。（新華社）

頒獎典禮星光璀璨，祝希娟、陳道明、王寶強、張頌文、張毅 、高葉、張藝興、魏大勛等眾多電影人齊聚頒獎典禮現場，共同見證了本屆百花獎各個獎項的誕生。周深、李宇春、凡希亞、成龍等現場獻唱。

朱一龍拿下百花獎最佳男主角。（取材自微博）

朱一龍拿下影帝。他先前已以「人生大事」獲金雞獎影帝，這次再獲百花影帝，只差華表獎就中國影帝獎項大滿貫，他正拍新戲「東極島」，由「人生大事」搭檔童星楊恩文代領獎，並電話連線他，他笑說：「人生大事」給我帶來很多榮譽，感謝每一個愛看電影的人，我繼續努力，拍出好的作品」。

馬麗憑藉「第二十條」獲得最佳女主角獎。（新華社）

馬麗拿下影后激動哽咽：「從話劇到電影到百花獎，我走了20年，20年這個過程很艱難，我甚至想過放棄，因為很多時候喜劇是不被認可的，是被大家看不到的，所以我有過這樣的念頭。」

李雪健憑藉「封神第一部：朝歌風雲」獲最佳男配角，這也是他時隔34年再獲百花獎。李雪健上台時說：「衷心地感謝廣大的觀眾朋友們，感謝現場的評審朋友們，這份榮譽屬於大家，我會好好的愛護它！」