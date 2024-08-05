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陸男星才公布戀情 與路人互動卻被嗆「沒耐心」

娛樂新聞組／即時報導
黃子韜(右)甜蜜認愛旗下歌手徐藝洋。(取材自微博)
黃子韜(右)甜蜜認愛旗下歌手徐藝洋。(取材自微博)

大陸男星黃子韜和旗下藝人徐藝洋緋聞傳了四年，由於兩人被拍到多次，每次都嘴硬不承認，男方甚至還為此嗆網友、罵粉絲。黃子韜自製節目「跟我走吧」，與路人互動的畫面，沒想到竟有人直接嗆黃沒耐心「難怪她（徐藝洋）不公開」。

日前，黃子韜和徐藝洋兩人突然曬出親密吻照官宣戀情，但遭到不少人吐槽「以為自己是鹿晗嗎」，還被酸「終於公開了人盡皆知的祕密」。認愛後的兩人在綜藝「跟我走吧」中，公開放閃，讓其他來賓相當無奈，連網友也直批「噁心」。

路人嗆黃子韜，他直接定在原地說不出話。（取材自微博）
路人嗆黃子韜，他直接定在原地說不出話。（取材自微博）

最新一集「跟我走吧」中，黃子韜與徐藝洋一起向路人詢問問題，只見徐藝洋提醒黃子韜「你先問問人家分手多久」，怎料黃子韜一副著急的樣子跟口氣，路人女性也出言提醒「耐心」、「耐心」，黃子韜笑回「妳找的又不是我，妳管我耐不耐心」，怎料路人直接開嗆，小小聲地脫口「難怪她不公開」，讓黃子韜愣住、傻眼，一旁徐藝洋則是笑到整個人彎下腰，說不出話。

而黃子韜被路人嗆的影片，很快就衝上了微博熱搜，大陸網友紛紛被逗樂，痛快留言「救命，我不行了，我笑死在這個42度的破天氣」、「路過的螞蟻都嫌棄他」、「但是人家粉絲是奧運冠軍全红嬋」、「都是安排的爆點」、「黃子韜直接定在原地了」，討論度超高。

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