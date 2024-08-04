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「最美妲己」辣露屁股蛋 58歲像個少女

娛樂新聞組╱即時報導
溫碧霞穿上比基尼，休閒躺在沙灘躺椅。(取材自微博)
溫碧霞穿上比基尼，休閒躺在沙灘躺椅。(取材自微博)

58歲香港女星溫碧霞一向以性感形象著稱，因為演出「封神榜」中妲己一角，被封為「最美妲己」。現實生活中，她無論樣貌和身材都不像她的實際年紀，美貌和舉止仍像少女，被稱娛圈中冰河級凍齡美魔女。近日溫碧霞在在社群平台大方曬出性感美照，照片的她穿上比基尼置身海灘上，大擺姿勢賣弄身材。

溫碧霞與家人們前往峇里島度假，照片中她穿著桃粉色的三點式比基尼，放下一頭秀立的烏黑長髮，躺在沙灘旁的躺椅上自拍，頭髮上還有白色小花點綴，顯得相當俏皮可愛。其中一張還能看到，在夕陽餘暉下，溫碧霞站起身背對著鏡頭，面對的沙灘夕陽走去，姣好的身材展露無遺，她也大方露出了屁股蛋，完全看不出來她已經是58歲的熟女。不少網民都留言大讚她真是保養得太好，「真美啊！看起來像20多」、「多少人18歲也沒有這個身材」。

溫碧霞在夕陽下展示背影，大方露出屁股蛋。(取材自微博)
溫碧霞在夕陽下展示背影，大方露出屁股蛋。(取材自微博)

因為駐顏有術及為了保持完美身材，溫碧霞曾表示拒絕生小孩，指是拍戲演員，對自己的身材管理跟樣子都要求很高，因而對生小孩就有很大的恐懼。而她雖然年過半百，卻一點贅肉都沒有，搭配美腿、翹臀，完全不輸給時下的漂亮女星。 媒體報導，溫碧霞常在家運動，每天至少會練兩小時的瑜伽、單車和跳繩，盡情流汗，她還大方表示：「只要有恆心，大家都可以有24吋腰。」

溫碧霞近日與家人前往峇里島度假。(取材自微博)
溫碧霞近日與家人前往峇里島度假。(取材自微博)

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