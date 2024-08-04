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衝著周星馳而來？香港導演再爆：他錢比朋友重要

娛樂新聞組╱即時報導
周星馳早年曾與王晶多次合作。（摘自微博）
周星馳早年曾與王晶多次合作。（摘自微博）

香港知名導演王晶近日開設YouTube頻道「王晶笑看江湖」，第一集大爆料周星馳（星爺）的黑史，節目才上架首集就引發熱議，第二集他繼續爆料，批評周星馳比起朋友更重視金錢，不過，王晶並非一面倒批評星爺，也有讚賞對方。

王晶第一集爆料周星馳割過雙眼皮，還指出拍攝「鹿鼎記II神龍教」時，兩人的友情開始變質，因為周星馳想當導演，不甘再受人指揮，對王晶的態度也開始變差。

香港導演王晶近期開YT頻道，爆料與周星馳決裂的真相。（取材自微博）
香港導演王晶近期開YT頻道，爆料與周星馳決裂的真相。（取材自微博）

近日該節目播出第二集，王晶指兩人正式決裂是在拍「千王之王2000」時，周星馳態度不好不肯配合張家輝。王晶還指出「少年李小龍」周星馳要求800萬（約101.6萬美元）片酬，分帳時周星馳不斷提高要求，本來說好與王晶六四分，後來又變成七三、八二分。

然而，王晶指出周星馳最後又反悔，沒有接演「少年李小龍」，改接了「武狀元蘇乞兒」，他形容周星馳：「他將錢與朋友分得很清楚。」王晶指周星馳曾與吳孟達在天津做生意，結果虧本，之後兩人關係變差。王晶目睹周星馳從普通人變成明星，自認把周星馳性格看得很透，「他做什麼我都看得很清楚，只不過當時沒必要說出來。」

儘管二人拍「千王之王2000」決裂，無法再做朋友，但王晶不諱言對星爺的演戲和執導實力其實很尊重，「金像獎只得過一次「最佳男主角」，我覺得最少應該拿獎三至四次，最佳導演都應該拿兩次。」

周星馳 李小龍 六四

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