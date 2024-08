鄭中基突宣布要離開歌壇。(圖/寬宏藝術提供)

香港歌手鄭中基下個月底將站上高雄巨蛋,舉辦2場「Fragments of Wonder」巡演,稍早突在社群拋下震撼彈,表示:「因個人情緒及健康問題,決定高雄演唱會後離開,好作休息,多謝大家一路支持。」

鄭中基先在臉書寫下:「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題,本人與機動娛樂立即終止合作,有關工作交接問題會另作安排。」而機動娛樂是鄭中基2018年創立的經紀公司,還在2020年成立了YouTube頻道「機動電視台」,製作一些娛樂性影片,並簽下6名新人。

鄭中基前一日還在臉書為節目向網友收集題目,鄭中基老婆余思敏隔天早上在IG發文:「Good morning HK, Something big are coming……want to see?」(香港早安,有大事要發生了,想看嗎?)並標記鄭中基、何慶湘的帳號,之後鄭中基就暴走發文宣布開除經紀人,且高雄演唱會後要暫別舞台。

他前陣子才接下洗髮精代言,參與演出的電影「愛情城事 Tales of Taipei」也將上映。