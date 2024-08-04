泰勒絲為樊振東加油？ 網友偽造的
中國乒乓球好手樊振東，近日在巴黎奧運會男單半決賽，擊敗法國選手挺進決賽，竟有網友偽造了美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）「為樊振東加油」的微博，引發熱議，還升上了微博熱搜榜。有網友看了痛批：「類似的玩笑還請適可而止吧」、「上次說人家看演唱會DISS到底，這次又開始捧了」。
今年3月初世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽前，樊振東去看了偶像泰勒絲在當地的演唱會，現場視頻被意外洩露；隨著他在WTT第二輪止步，部分球迷質疑他因賽前觀看演唱會影響了狀態導致輸球，樊振東被迫透過社交媒體表示，在賽場外有限的私人時間裡，他只是一名普通青年，有著正常的愛好和人際關係。
這次，樊振東在眾望所歸下，4比0橫掃地主隊17歲新星勒布倫（Felix Lebrun），連續兩屆奧運闖進冠軍賽。有網友偽造泰勒絲為他加油，部分不明來由的網友還以為是真的，還有人大讚「粉絲們的力量真是無窮無盡啊」。但更多網友痛批：「請給予他和他喜歡的歌手應得的尊重」、「這梗玩的很尷尬啊，樊振東不需要這種博關注」、「沒有人想在贏得了一場比賽之後，聽到大家更多在討論的不是他的能力而是他的愛好」。
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