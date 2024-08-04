張柏芝意外露腰間刺青 傳與鋒菲戀有關

張柏芝彎腰時意外露出腰間紋身。（視頻截圖）

香港女星張柏芝 前陣子被傳懷了第4胎神隱停工，長達半年沒有公開亮相，先前有一位網友在社群平台分享一段張柏芝離開攝影棚步向停車場與粉絲互動的影片。日前有網民上載了一條短片，並透露在香港中環偶遇張柏芝，她身穿粉紅色露膊衫襯熱褲，彎腰時就意外露出腰間刺青，傳聞這刺青是當年謝霆鋒 與王菲拍拖時兩人曾在腰部刺青，張柏芝之後也紋上同款刺青。

香港01報導，網民上載短片中可看出，張柏芝親力親為接送小朋友，她泊好車後開後排車門，又不忘同路人打招呼。張柏芝彎腰時就意外露出腰間刺青，即時掀起網民熱議。

張柏芝身上的刺青，算起來有十幾個，其中包括左邊背脊、左邊腰間、右腳，及左邊腳踝上，在香港女藝人中，她的刺青應該是最多的。最引人矚目的是紋在右腳小腿位置文上的「CCN」，其中CecilaCheung是張柏芝英文名、Nicolas為謝霆鋒英文名，可見當時兩人刻骨銘心之情。