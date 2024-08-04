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何超儀老公大動脈爆裂命危 醫院竟說是吸毒

記者陳建嘉／綜合報導
何超儀赴台為新片「怨泊」宣傳，再提老公陳子聰日前病危的狀況。(圖／852電影公司提供)
何超儀赴台為新片「怨泊」宣傳，再提老公陳子聰日前病危的狀況。(圖／852電影公司提供)

港星何超儀為主演恐怖新片「怨泊」，日前赴台出席首映活動，與台灣影迷已有一段時日不見，她坦言都在照顧老公陳子聰，全因為先前大動脈爆裂，嚴重時一度可能命危，「我那時經常崩潰，但都不能讓老公看見，醫生甚至說他可能會死，我也不能讓他知道」。

何超儀說自己當時在韓國釜山參加活動，突然被公司告知老公病危，讓她嚇到趕緊坐飛機回澳洲，還提到被緊急送到加護病房時，因為當時澳洲加護病房的病患大多是吸毒過量，醫生竟以為陳子聰也是吸毒過量，「後來轉往香港治療，幸好香港醫生很好，我那時每天都會做研究筆記，就是要讓他狀況好一些」，陪伴數個月之後，陳子聰的健康狀況終於才好轉。

這次來台宣傳共計待5天，何超儀也提到老公原本想來，「就是擔心沒有人可以照顧他，因為我還要忙首映，通告很多，不然他也想來跟我們的台灣友人一起聚餐」，並笑稱這次拍攝鬼片，沒想到正值鬼門開，「真的很剛好，我也沒想過這麼巧，但就是幫我們電影宣傳囉」，她這次也帶著公司剛簽下的加拿大演員Iman來台，並一起出席記者會，「我有跟他說，現在是鬼月，晚上感覺到被拍肩膀，還聽到有聲音叫你，不要回頭，因為人的身上有三把火，一轉頭就被熄滅了」，Iman聽到該習俗時也直呼驚奇。

其實，Iman原本還是老公陳子聰的醫生：「我老公在美國動完手術之後，我覺得他的型很不錯，就和我們回到香港，而他其實在加拿大就小有名氣，社群還有2百多萬粉絲，等於已經是半隻腳踏進我們娛樂圈，所以就想說剛好趁這個機會一起合作。」「怨泊」已在台上映。

何超儀(左)帶著旗下剛簽的加拿大猛男Iman一同出席電影首映會。(圖／852電影...
何超儀(左)帶著旗下剛簽的加拿大猛男Iman一同出席電影首映會。(圖／852電影公司提供)

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