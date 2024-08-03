大S兒子想出鏡 對汪小菲口出狂言驚呆網友

2019年汪小菲(左)抱著3歲的兒子汪希箖。(取材自微博)

中國富商汪小菲 與台灣女星大S （徐熙媛 ）離婚後，不時開直播與網民互動。在近日的直播中，汪小菲的兒子汪希箖為了想出鏡，使出金錢誘惑，表明願給汪小菲100萬，令不少網民感到訝異，認為汪希箖小小年紀對金錢價值觀有錯誤行為。

香港01報導，在汪小菲的直播中，8歲的汪希箖就在爸爸的旁邊，而他全程沒有在鏡頭前出現。而非常想出鏡的他，當着爸爸面前豪言：「你手放開我給你100萬。」而汪小菲用手遮擋鏡頭並表示：「我不要，你拿什麼給我，還不都是我給你。」父子日常對話令不少網民感到相當訝異，因為汪希箖小小年紀口裡不時說錢，令網民們都擔心他對金錢的價值觀會有偏差。

大S(右)與小時的汪希箖。(取材自微博)

去年汪希箖過生日，汪小菲在抖音平台曝光兒子正面照片，引發網友熱議。近日汪小菲在一次直播時後悔為創業離開孩子，說當時以為創業和家人可以兼顧，他感慨道：「如果再給我一次選擇，我不會離開你，汪希箖汪希玥那麼久！」但網友並不買帳，留言版上一片冷嘲熱諷。

大S在生下兒子後癲癇發作、一度沒了呼吸。而18歲就出道的她在生下女兒及兒子極少曬娃，她曾在節目中公開說絕對不讓小孩進演藝圈，希望自由自在地過他自己的生活。