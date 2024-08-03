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「中餐廳8」推奧運菜色 2國手驚喜光臨加持

娛樂新聞組／綜合報導
「中餐廳8」中的神祕嘉賓鄧亞萍。(取材自微博)
「中餐廳8」中的神祕嘉賓鄧亞萍。(取材自微博)

青春合夥人經營體驗節目「中餐廳8」將播出新一期。開幕首日，中餐廳在鄧亞萍、蘇炳添的助陣下，正式迎來第一撥客人，將開啟攬客之旅。「代理店長」尹正在奧運開幕之際推出奧運菜單，為出征巴黎的運動健兒加油打氣，同時，中國乒乓球傳奇鄧亞萍和「短跑一哥」蘇炳添也驚喜光臨中餐廳，與觀眾們一起感受美食。

蘇炳添在「中餐廳8」化身為「全能幫手」。(取取自紫牛新聞)
蘇炳添在「中餐廳8」化身為「全能幫手」。(取取自紫牛新聞)

「中餐廳8」有翟瀟聞、胡一天、林述巍、姜妍、虞書欣、尹正、黃曉明及法餐主廚、瀾瀾餐飲管理有限公司創辦人戴廣坦等八位合夥人，而黃曉明因要回中國工作短暫離開餐廳。

「中餐廳8」第二期播出時間，恰與巴黎奧運會開幕式無縫銜接。為貼合「奧運」主題，合夥人們創造奧運菜單，有外形酷似奧運聖火的「五糧液火炬蛋糕」、涼菜拼盤「奧運五彩碟之莫奈的花園」、用蔬菜汁對雞蛋染色而成的「奧運五環蛋」，首日開業就人氣爆棚。

神祕嘉賓鄧亞萍用一口流利的英語，游刃有餘地向來客介紹展示「鬆弛感」。另一嘉賓蘇炳添則化身為「全能幫手」，承擔起餐廳的大小雜事，還在休息時向大家展示頂級運動員不為人知的一面。

「小太陽」虞書欣不僅向食客贈送自己帶來的禮物，在聽到客人打卡拍照的需求後，更是秒變攝影師，收穫客人們的好評。中餐廳也為到場的客人們準備了「中國驕傲答題賽」有獎活動，吸引食客們的熱烈參與。

巴黎奧運 黃曉明 雞蛋

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