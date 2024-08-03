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趙露思代言名貴珠寶 宣傳照穿搭被譏很廉價

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思拍攝寶格麗宣傳照，卻因為修圖修太大，遭網友酸認不出來。（取材自微博）
趙露思拍攝寶格麗宣傳照，卻因為修圖修太大，遭網友酸認不出來。（取材自微博）

新生代女星趙露思憑藉電視劇「傳說中的陳芊芊」打開知名度，近年主演的「且試天下」、「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等劇更是讓她吸粉無數，而她每一套穿搭都大獲好評。近日她為義大利珠寶品牌寶格麗拍攝七夕限定珠寶美照，但整體穿搭看起來廉價，被其他品牌公關吐槽：「這個構圖的審美，真的很替趙露思招黑。」

趙露思去年在「偷偷藏不住」劇中許多穿搭，都是來自自己的私服，因此品味大受好評，被稱為是「時尚教科書」，人氣直線狂飆。她在「許我耀眼」不僅自備服裝，就連她的臉部妝容也是親手打造，甚至被新加坡版「VOGUE」評選為7月全球最美妝容第二名。而她被選為的「最美妝容」，在拍攝此次代言時也用此妝容，只是她的拍攝背景採用紫色銀光花瓣，整個人屈膝坐背景板中，畫面淪為笑柄。

其實，趙露思團隊的修圖技術，在過去就屢屢成為話題焦點。這次她在寶格麗的宣傳照中，臉部被修得過小，與脖子、身體不成比例，全網認不出來。

趙露思此次為了拍攝宣傳照，還特別借Julien Fournié 2024春夏高定服裝，沒想到因為照片構圖被罵翻。

劉亦菲也為為寶格麗拍宣傳照。(取材自Instagram)
劉亦菲也為為寶格麗拍宣傳照。(取材自Instagram)

網友熱議趙露思妝容外，也指「神仙姐姐」劉亦菲身為寶格麗全球品牌大使，她僅拍照臉部，著重在展示項鍊、耳環，看起來氣質滿分，而趙露思的照片，相較之下就像網紅照。趙露思工作室也遭網友留言狂罵，「不想再看到暗黑濾鏡顯妝髒的糊圖了」、「商務請確保出圖清晰清透有質感，沒審美就換人來幹」。

義大利 新加坡 劉亦菲

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