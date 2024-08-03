李克勤披荊斬棘 用唱跳點燃全場

「披荊斬棘4」開播，李克勤用唱跳點燃全場。（取材自微博）

「披荊斬棘4」播出先導篇，34位嘉賓以哪吒、奧本海默 、許文強、財神爺等不同造型亮相初見面現場。本季節目集結了36歲以上的滾燙力量與36歲以下的新生力量，組成「滾燙哥哥」、「炙熱弟弟」陣容，展現混齡共處時代的全年齡拼搏，表達披荊斬棘、櫛風沐雨的節目內核。

新快報報導，在接下來的披荊斬棘之旅中，他們將透過初舞台、五場歌曲競演以及家族誕生夜，給予觀眾多元的美感與文化體驗，建立第四代滾燙家族。

據了解，初舞台將由十個團秀拉開序幕，「滾燙哥哥」與「炙熱弟弟」以「披荊斬棘」的姿態走出舒適區，挑戰不同音樂風格。

梁龍提到「滾燙哥哥」應該主動放下經驗，「讓自己成為一個青澀的年輕人」，在唱跳、主持、電商等不同賽道放膽嘗試的林依輪直言希望通過節目被大家重新認識，而出道不滿六年的石凱的回答則很「00後」：「年輕就要醒著拼」。而被問到在這個年紀「披荊斬棘」的原因，用唱跳點燃全場的李克勤回應，「你沒有試過，就不知道是好還是不好。」

「披荊斬棘」系列節目吸引了來自美國、日本 、泰國、馬來西亞等不同國家的藝人同台競賽。初舞台上，來自日本的吉他手、歌手雅與舞者黑澤良平將共同帶來原創舞台「好嗨呀」。提及來到中國參加節目的原因，雅坦言希望能藉此機會認識更多華人 歌手。在節目中，為了鍛鍊自己的中文表達能力，他與中國嘉賓們全程使用中文進行交流，作為隊友的黑澤良平也抓緊休息時間努力學習中文詞彙、練習發音。