跳水「亮晶晶」同台巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

郭晶晶曾與同為跳水隊的田亮（左）譜出一段「亮晶晶」戀曲。（新華社資料照片）

前中國奧運 跳水冠軍田亮帶著兒女在巴黎鐵塔下賣貨？此訊息在微博熱搜。田亮本人回應「別說，還挺像」，澄清了同框不是兒子女兒，但賣貨行為引起網民熱議，有人直指田亮蹭奧運熱度，而他的舊緋聞 情人郭晶晶人也在巴黎，擔任奧運跳水裁判長。

田亮自2007年退役後投身娛樂圈，2014年更是主演電視劇《驕陽似火》並擔任製片人。據陸媒報導，這一路走來，田亮坦言有很多心酸，指退役時恰好有片約來找，他最初也是嘗試，後來慢慢愛上了這個職業。

田亮到巴黎帶貨。(取材自微博)

對於田亮在巴黎鐵塔下賣貨，網友評論，「這真的蹭熱度了吧？如果要帶貨，在家裡怎麼賣都行」、「不是吧這也要蹭啊，什麼時候賣不好，偏偏奧運會賣」、「同樣是冠軍，郭晶晶在當裁判，他在賣貨，像網紅主播一樣」，不過也有網友說，「奧運冠運也是要吃飯」、「靠自己本事吃飯沒什麼丟臉的」。

中國跳水女王郭晶晶在巴黎奧運擔任跳水裁判長。(新華社)

人在巴黎當任跳水裁判長的郭晶晶，已經退役13年，她和田亮從小便一起在國家跳水隊集訓，每天都朝夕相處，做為國家隊老大哥，田亮一直視郭晶晶為妹妹，喜歡稱其「小蟈蟈」，郭晶晶則稱其為「田亮哥」。二人青梅竹馬、門當戶對，一直被媒體視為金童玉女 。

雅典奧運會之後，當田亮和郭晶晶都更加如日中天的時候，人們喜歡爭論和議論的話題是：「『亮晶晶』到底是不是一對戀人？」雖然田亮和郭晶晶誰也沒有承認過當初那段戀情，但據信兩人之間確有感情存在。但富家公子霍啟剛的出現，令田亮跟郭晶晶之間平靜無瀾的愛海，突然掀起了波浪。據悉儘管田亮千方百計維持這段維繫了11年之久的愛情，但最終田亮選擇結束這段愛情，並在此後同超女葉一茜牽手。