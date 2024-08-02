富商未婚夫日本躱債 吳佩慈「1打4」被網友誇讚

吳佩慈。(取材自Instagram)

台灣女星吳佩慈，2014年起短短6年內為香港 富商男友紀曉波生下一共2子2女。去年底，紀曉波則是因為被認定為黑惡犯罪首腦、開設賭場罪，被判監8年6個月，日前在日本 長住，小孩由吳佩慈一人照顧。有網友聲稱，2日在深圳夏令營目睹吳佩慈親自帶著4個孩子參加活動，全程都非常有耐心，「覺得她是個好媽媽」。

網友指吳佩慈對待孩子很有耐心。(取材自小紅書)

吳佩慈日前才難得出席賈永婕50大壽慶生趴送上祝賀，並上台高歌，近日又被網友在深圳兒童夏令營裡捕獲。網友發文聲稱，在深圳夏令營的活動上看到吳佩慈，她當天留著招牌長髮，穿著輕便的Ｔ恤、牛仔褲，不是忙著哄孩子，就是拿著手機跑前跑後為孩子拍照。吳佩慈身邊雖然有外傭幫忙，但孩子們都只找媽媽互動短短半個小時的接觸，網友覺她是個好媽媽，「要我身邊不斷圍著4個年幼的孩子，早就崩潰了，沒辦法像她這樣有耐心。」

吳佩慈穿著輕便盯著手機。(取材自小紅書)

吳佩慈和男友紀曉波至今尚未結婚，不過紀曉波在吳佩慈名下存進的資產已經超過6.15億美元，再加上房產和股票，劇傳身價高達約7.14億美元。2023年7月香港海港城 街頭還散落一地「追債懸賞海報」，寫上「國際級大老千」的斗大字眼，年底紀曉波又被大陸法院發布通報，判定為犯罪集團首腦，並以另案處理。