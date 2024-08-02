「歌手」淘汰後 黃宣轉戰「奧運」 挑戰單手舉重

黃宣在手遊廣告大秀運動身手單手舉重。(圖／劍與遠征：啟程提供)

台灣藝人黃宣(YELLOW)在大陸歌唱節目「歌手2024」表現優異，卻無緣總決賽，但山不轉路轉，他搭上巴黎奧運 熱潮，代言手遊「劍與遠征：啟程」挑戰單手舉重、單手體操360轉體。另外，他在社群自曝異於常人的事情，「就是我的手特別的大，至今還真的沒遇過手比我大的人」。

為呈現「單手玩成大世界」的亮點與賣點，黃宣穿上貼身緊身運動衣，挑戰各種單手的極限，他以單手上槓懸空，又以單手舉重。雖是道具依舊頗有重量，得靠肌耐力維持平衡再往上舉。一旁工作人員試舉失敗，忍不住讚嘆黃宣：「其實你很猛耶。」

黃宣稱，小時候天賦異稟，被老師抓去練體操，「3圈360、落地後180平行，然後再轉體落地，十次通常會成功九次，對我來說是比較自然的事」。唬得工作人員一愣一愣，他最後才說：「當然是開玩笑的啦！我小時候是桌球校隊是真的。」