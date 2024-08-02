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全紅嬋愛黃子韜帥氣、搞笑 網：翻身了 終於有業績

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜被網友笑稱「終於有實績了」。（取材自微博）
黃子韜被網友笑稱「終於有實績了」。（取材自微博）

巴黎奧運女子雙人10公尺跳台決賽中，中國組合陳芋汐、全紅嬋摘得金牌。隨後，全紅嬋現身媒體見面會，有記者談到全紅嬋此前曾給黃子韜的演唱會送花籃，詢問全紅嬋為何會和對方有這種互動。全紅嬋表示，自己很喜歡黃子韜，「覺得他很帥也很搞笑」。網友聽了紛紛笑稱，「黃子韜終於有業績了」。

當全紅嬋再次被記者問到喜歡的明星還有誰時，她欲言又止，害羞地摀著嘴說「谷愛凌」。語畢，全場來賓都笑了起來，因為谷愛凌正在台下坐著。「因為她真的很優秀，也很漂亮」全紅嬋補充說道。

前段時間，全紅嬋為黃子韜的演唱會送去花籃，並附上了卡片，表達了她對黃子韜的支持和喜愛。黃子韜的工作室帳號也公布了全紅嬋的祝賀內容，「祝黃子韜（韜哥）演唱會順利，身體健康，事業蒸蒸日上」。相關新聞一度引起網友注意。

全紅嬋訪談影片在網上傳開後，不少網友笑稱，「比黃子韜官宣熱情熱度都高」、「黃子韜在事業低谷期遇到了世界冠軍的喜愛」、「黃子韜終於有實績了」、「黃子韜這下可以傲嬌地揚眉吐氣了」、「完了，給他蹭到大的了」、「黃子韜你也是翻身了」。

還有網友說，「一個體育界、一個娛樂界，兩人都在各自領域閃閃發光」，並為兩人都獻上祝福。

全紅嬋讚黃子韜「很帥也很搞笑」。（取材自微博）
全紅嬋讚黃子韜「很帥也很搞笑」。（取材自微博）

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