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觀影說劇／佟麗婭、黃明昊新片變身「有愛姊弟」 反差大

娛樂新聞組／綜合報導
佟麗亞飾演「急忙姊姊」，天生有著一股不服輸的勁兒。(取材自微博)
佟麗亞飾演「急忙姊姊」，天生有著一股不服輸的勁兒。(取材自微博)

大陸電影「假如，我是這世上最愛你的人」近日發布「領養條件」預告，並同步曝光一組全陣容劇照。佟麗婭、黃明昊變身「有愛姊弟」，一急一慢，反差感十足。

新快報報導，「假如，我是這世上最愛你的人」講述了福佳藝和福滿多這對沒有血緣關係的姊弟從小在福利院長大，當佳藝偶然在垃圾桶裡撿到一個嬰兒後，這對「福家姊弟」的生活迎來重大改變的故事。

片中，佟麗亞飾演「急忙姊姊」佳藝，天生有著一股不服輸的勁兒，在苦難中活成了一顆倔強的種子。黃明昊出演「慢吞吞弟弟」，兩人一路互相支撐。

在全新發布的「領養條件」預告中，隨著一句堅定的「我要領養個娃」，只見佟麗婭飾演的福佳藝一張堅定的面孔出現在畫面。儘管她先天無臂，但面對略顯繁瑣的領養手續，無論是填寫申請書還是遞送文件的流程，她牙、腳分工協作，乾脆利落、從容大方地一氣呵成，酷颯十足。

黃明昊飾演的聽障弟弟福滿多則畫風突變：只見他駕駛電動車，慢悠悠地載著姊姊佳藝和嬰兒福丟丟。由於是生平第一次騎車載娃娃，即便是身為外賣騎手「老司機」的他，也緊張得要命，一邊喊著「極限了」，一邊龜速前行。「急匆匆姊姊」和「慢吞吞弟弟」的鮮明反差畫風令人忍俊不禁。

伴隨著預告片的發布，影片也曝光了一組劇照，正式揭曉了影片主演陣容。除了佟麗婭、黃明昊飾演的「颯姊暖弟」福佳藝和福滿多，「福」家的新成員—由羅三穗飾演萌娃福丟丟。而李宗恆飾演的民警張揚、劉丹飾演的福利院院長李梅、曾夢雪飾演的年輕媽媽張儷，傅迦飾演的停車場經理，也將與「福家三口」產生交集，在他們的生活中扮演著重要的角色。

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