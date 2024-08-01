關芝琳舊愛 黃家諾變頹廢大叔 身材、臉蛋略發福

55歲的黃家諾已變肥變頹廢。(取材自微博)

已過60歲的「香江第一美人」關之琳，曾被封為電眼美人、富商殺手。2000年時她和男模黃家諾公開戀情，四年後兩人分手。有網友日前分享在香港 偶遇黃家諾，他外型已從帥氣型男，變成中長髮頹廢大叔，身材和臉蛋都略為發福。

香港01報導，1969年出生的黃家諾當年頂著183公分身高出道，有「香港首席男性模特兒」封號，被品牌「ARMANI」選中，成為全球第一個華人 男性代言人，也拍了不少電影，參與過的電影約20多部。

據報導，黃家諾多年來演員事業發展平平，觀眾最記得他跟關之琳的一段情，這段姐弟戀一直不被外界看好，認為他們女尊男卑。關之琳2001年通過朋友介紹，認識了比自己小八歲的名模黃家諾。黃家諾沒錢沒名，勝在年輕。

2004年兩人分手，黃家諾表示，在眾目睽睽之下談了四年戀愛，兩人都很累了，自己也不願讓父母擔心。而關之琳面對媒體時仍稱，「遇到黃家諾是上天對我的眷顧」，可見用情至深。