張雨綺傳有新歡 戀上小12歲籃球員 「一家四口」外出吃飯

張雨綺情史豐富，近日又爆出新戀情。(取材自微博)

37歲大陸女星張雨綺是知名「星女郎」，情史豐富的她，曾與汪小菲 有過一段情，後來歷經兩段婚姻，如今獨自養育一對六歲龍鳳胎。近日，有八卦媒體拍到張雨綺與一名年輕男子帶兒女外出吃飯，「一家四口」互動自然。網友紛紛猜測，張雨綺是否又有了新戀情。

從八卦媒體拍到的視頻可見，張雨綺和該神祕男子帶著龍鳳胎兒女吃飯，兩人各自牽著一個孩子，看起來有「一家四口」的溫馨感。等車期間，該男子還站在石墩上做出金雞獨立，逗得張雨綺十分開心，隨後四人一起回家。第二天，該男子還單獨接送張雨綺兒子去學曲棍球，看起來關係十分親近。

隨後，該男子被扒出是CBA球員劉子琪，今年才25歲，小了張雨綺足足12歲。據悉，劉子琪出身自上海男籃青年隊，現效力於南京同曦男籃。

據悉，張雨綺是圈內有名的「敢愛敢恨」，情史精采的她，曾與汪小菲相戀過一年多。之後，她嫁給導演王全安，卻沒想到王全安嫖娼被抓，兩人離婚。隔年，她又嫁給金融男袁巴元，兩人生下一對龍鳳胎。不過經歷一連串事件後，還是走上離婚之路。