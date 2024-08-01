「繁花」胡歌、馬伊琍 入圍首爾電視劇大賞最佳男女主角

胡歌、馬伊琍憑藉「繁花」入圍「首爾電視劇大賞2024」最佳男女主角。(取材自微博)

據首爾國際電視節官網消息，大陸影星胡歌 、馬伊琍憑藉「繁花 」入圍 「首爾電視劇大賞2024」最佳男女主角。另外，「繁花」也已入圍「首爾電視劇大賞2024」國際長篇作品。胡歌工作室日前曬出提名海報寫道：「胡歌憑藉『繁花』阿寶一角入圍首爾電視劇大賞2024最佳男主角。『繁花』盛放，感謝大家的支持與厚愛。」據悉，頒獎典禮將於9月25日舉行。

綜合媒體報導，首爾國際電視節又名SDA（Seoul International Drama Awards）是南韓廣播協會主辦，南韓KBS、MBC、SBS等電視台聯合協辦的電視節，也是亞洲影視界最具分量的獎項之一。其與國際艾美獎、上海電視節等國際知名電視獎不同，首爾電視節的評獎只針對電視劇，而不涉及綜藝節目等其他形態的電視作品。

據悉，此次入圍最佳男主角的還有備受推崇的南韓影帝宋康昊。

對此，網友紛紛留言，「恭喜胡歌馬伊琍，『繁花』值得」、「胡歌演技值得，寶總演的太好了」、「阿寶總掃獎之路還在繼續，一路繁花」、「我們繁花寶總就是厲害，恭喜胡歌」、「胡歌爆劇製造機」、「恭喜胡歌、馬伊琍，繁花值得」、「拿獎拿到手軟」。