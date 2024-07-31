楊紫「長相思2」表現 導演讚：天賦型演員

帶有神話色彩的電視劇「長相思第二季」收官。(取材自微博)

熱門電視劇「長相思第二季」近日在江蘇衛視幸福劇場迎來大結局。先前，總導演秦榛受訪時表示，該劇雖帶有神話色彩，也要真實落地，她更大讚主演楊紫是「天賦型演員」。

新快報報導，「長相思第二季」改編自桐華同名小說，講述小夭與瑲玹、塗山璟、相柳、阿念等人攜手成長，愛情、親情、友情交織的故事。將文字作品影視化之後，如何在保證故事原汁原味的同時，讓角色和情節更加突出？秦榛坦言，「在開拍之前，我和製片方商定，大家要做一個更偏現實主義的新古裝，雖然故事帶有神話色彩，但要變成一個更落地的故事。

秦榛從細節入手，於平淡橋段裡捕捉細膩的情感，她認為這才是最動人的地方。為還原劇中重要場景之一清水鎮，秦榛帶領大家花費六個月設計圖紙，然後經過七個月時間，搭建出50多棟建築，並提前在屋頂種上花花草草，「劇中每個人物都是很落地的，我想透過生活化的表達讓大家覺得人物和故事真實可信。」

然而，劇集本身就是神話故事，如何掌握寫實和寫意的尺度，達到虛實平衡？秦榛表示，劇組打破了一種慣性思維，不一定仙氣飄飄的才是「神」，像玟小六這樣接地氣的也可以是神仙。 「在拍每場戲之前，我會著重思考這場戲主要表達的中心是什麼，想讓觀眾看到的是什麼，心裡提前有個預設很重要」。

據報導，對於幾位主演的表現，秦榛也給予高度評價，在她看來，楊紫飾演的小夭是個比較特別的女主角，「她表面上大大咧咧，其實像個大家長，一直替他們操心和打算。但她的底子是孤獨的，自我保護特別強，很難打開心扉。 」秦榛也說，楊紫對劇本的理解能力、對人物的感知能力、表演的現場感染力都非常強。