我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／J.K.羅琳突發文質疑台灣拳后林郁婷性別 百萬網友熱議

巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

楊紫「長相思2」表現 導演讚：天賦型演員

娛樂新聞組╱綜合報導
帶有神話色彩的電視劇「長相思第二季」收官。(取材自微博)
帶有神話色彩的電視劇「長相思第二季」收官。(取材自微博)

熱門電視劇「長相思第二季」近日在江蘇衛視幸福劇場迎來大結局。先前，總導演秦榛受訪時表示，該劇雖帶有神話色彩，也要真實落地，她更大讚主演楊紫是「天賦型演員」。

新快報報導，「長相思第二季」改編自桐華同名小說，講述小夭與瑲玹、塗山璟、相柳、阿念等人攜手成長，愛情、親情、友情交織的故事。將文字作品影視化之後，如何在保證故事原汁原味的同時，讓角色和情節更加突出？秦榛坦言，「在開拍之前，我和製片方商定，大家要做一個更偏現實主義的新古裝，雖然故事帶有神話色彩，但要變成一個更落地的故事。

秦榛從細節入手，於平淡橋段裡捕捉細膩的情感，她認為這才是最動人的地方。為還原劇中重要場景之一清水鎮，秦榛帶領大家花費六個月設計圖紙，然後經過七個月時間，搭建出50多棟建築，並提前在屋頂種上花花草草，「劇中每個人物都是很落地的，我想透過生活化的表達讓大家覺得人物和故事真實可信。」

然而，劇集本身就是神話故事，如何掌握寫實和寫意的尺度，達到虛實平衡？秦榛表示，劇組打破了一種慣性思維，不一定仙氣飄飄的才是「神」，像玟小六這樣接地氣的也可以是神仙。 「在拍每場戲之前，我會著重思考這場戲主要表達的中心是什麼，想讓觀眾看到的是什麼，心裡提前有個預設很重要」。

據報導，對於幾位主演的表現，秦榛也給予高度評價，在她看來，楊紫飾演的小夭是個比較特別的女主角，「她表面上大大咧咧，其實像個大家長，一直替他們操心和打算。但她的底子是孤獨的，自我保護特別強，很難打開心扉。 」秦榛也說，楊紫對劇本的理解能力、對人物的感知能力、表演的現場感染力都非常強。

上一則

羅志祥自爆今年再辦跨年演唱會 預告「會很嗨」

下一則

戲說從頭╱萊恩和休傑克曼 有機會再合體拍戲

延伸閱讀

「死侍與金鋼狼」大賣 導演想拍「脫稿玩家」

「死侍與金鋼狼」大賣 導演想拍「脫稿玩家」
曾愷玹爆內幕 剛出道遭導演辱罵

曾愷玹爆內幕 剛出道遭導演辱罵
「河邊的錯誤」獲熱烈回應 導演讚紐約觀眾全球最好

「河邊的錯誤」獲熱烈回應 導演讚紐約觀眾全球最好
紐約亞洲影展台強棒單元 11部熱門電影題材、風格迥異

紐約亞洲影展台強棒單元 11部熱門電影題材、風格迥異

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00
季芹、王仁甫一家人感情非常好，小孩子從小在沒有壓力的環境長大。圖／季芹提供

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

2024-07-24 15:14
劉昊然的演出獲得影帝周潤發的稱讚。(取材自微博)

周潤發看「解密」感動到哭 激讚「90後」的他演技太棒…

2024-07-28 08:00

超人氣

更多 >
想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」