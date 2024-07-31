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劉詩詩現身巴黎奧運 仙氣美顏掀網友暴動

娛樂新聞組／綜合報導
觀賽過程中，她不時拿起手中的扇子搧風。(取材自微博)
觀賽過程中，她不時拿起手中的扇子搧風。(取材自微博)

37歲中國女星劉詩詩出道超過20年，演出過許多膾炙人口的作品，近日適逢2024巴黎奧運，她也到奧運館觀賽，驚人美貌引發熱議。

劉詩詩受品牌方邀請現身巴黎奧運劍擊比賽會場，她梳著中式公主頭挽起黑色長髮，身穿改良的白色旗袍上衣搭配開衩牛仔長裙，綁著中式側編髮，手上還拿著象徵中國的熊貓娃娃，為中國隊應援。過程中，劉詩詩也不時舉起扇子搧風，被粉絲巧遇時還親切的合影、打招呼，清新溫婉的形象狂吸一波粉。

微博關鍵字「劉詩詩穿新中式看擊劍」更登上熱搜榜第一名。網友們紛紛在微博驚呼：「美成這樣是不是有點太超過了」、「在人群中發光的美貌」、「生圖絕了」、「救命啊，美了」、「怎麼有這麼得體的美女」、「中國元素滿滿的中國美女」、「這是什麼仙女下凡，也太美了吧」、「比精修好看多了」。

劉詩詩不論生孩子前還是之後，從來都沒有讓人看到「崩壞」的模樣，始終保持仙女模樣。倒是她53歲的老公吳奇隆，結婚後不只一次被指發福，日前有網友PO出他出席活動的照片，卻驚見他身材腫一圈，戴著眼鏡的模樣，意外撞臉成龍，但也有網友曬出吳奇隆到澳門錄節目的照片，體態維持相當不錯，甚至皮膚也不見皺紋，看不出已53歲。但劉詩詩與吳可隆聚少離多，各忙各的，屢傳婚姻亮紅燈，令粉絲大為擔心。

劉詩詩中式穿搭，被捕捉到現身巴黎觀賞劍擊比賽。(取材自微博)
劉詩詩中式穿搭，被捕捉到現身巴黎觀賞劍擊比賽。(取材自微博)
劉詩詩中式穿搭，被捕捉到現身巴黎觀賞劍擊比賽。(取材自微博)
劉詩詩中式穿搭，被捕捉到現身巴黎觀賞劍擊比賽。(取材自微博)

劉詩詩 巴黎奧運 吳奇隆

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