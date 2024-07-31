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神隱半年瘋傳懷孕、罹癌 張柏芝自曝近況

記者陳建嘉／綜合報導
張柏芝。(取材自Instagram)
張柏芝。(取材自Instagram)

女星張柏芝第三胎生父成謎，沒想到前陣子又傳出懷了第四胎，最近全面神隱停工，長達半年沒有公開亮相，先前有一位網友在社群平台分享一段張柏芝離開攝影棚步向停車場與粉絲互動的影片，如今張柏芝終於親自露面，表露近況。

張柏芝最近其時裝店的社交平台亮相，而在其中一支短片當中，她先作自我介紹，隨後便改由旗下其他模特兒現身，雖然不知影片是否由舊片剪輯而成，還是最近拍攝，但已經引起話題，然而粉絲們也非常想念她，紛紛留言，希望偶像盡快復工

先前港媒報導指出，張柏芝因傳出疑似懷有第四胎，所以爆出她因安胎正停工休養中，有消息人士指出，張柏芝以往常發文與網友互動，但最近因為孕吐嚴重，上月中開始沒再公開新的影片，更有外界爆料她已經罹癌，才在休養身體，只是原本喜歡經營社群，並辛勤工作的張柏芝突然消失，才會引來如此多傳言。

張柏芝曾在2021年上「讓生活好看」，被主持人問及是否要拚第四胎？她強調不會為了要生女兒拚第四胎。她也談到感情觀，表示現在眼光比較高，「纏著我不太喜歡，不纏著我也不喜歡；對我太好又不行，對我不太好也不行。」她自嘲，自己很挑，「我現在這麼挑，就是要找一個真的愛我的人，但是我還是不會公開。」原因是，「以前分享過了，我並沒有覺得，得到很多的祝福，越分享，他們就越找一個不祝福你的方法，現在哪怕是被發現了，一輩子也不會分享了。」

張柏芝。(取材自Instagram)
張柏芝。(取材自Instagram)

張柏芝 復工

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