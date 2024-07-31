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關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

娛樂新聞組╱即時報導
關之琳曾和小8歲的黃家諾愛得高調。(圖:佳士得提供)
關之琳曾和小8歲的黃家諾愛得高調。(圖:佳士得提供)

已過60歲的「香江第一美人」關之琳，曾被封為電眼美人、富商殺手。2000年時她和男模黃家諾公開戀情，4年後兩人分手。有網友分享在香港偶遇黃家諾，他外型已從帥氣型男，變成中長髮頹廢大叔，身材和臉蛋都略為發福。

香港01報導，1969年出生的黃家諾當年頂著183公分身高出道，有「香港首席男性模特兒」封號，被品牌「ARMANI」選中，成為全球第一個華人男性代言人，也拍了不少電影，參與過的電影約20多部。

黃家諾曾有「香港首席男性模特兒」封號。(本報資料照片)
黃家諾曾有「香港首席男性模特兒」封號。(本報資料照片)

據報導，黃家諾多年來演員事業發展平平，觀眾最記得他跟關之琳的一段情，這段姐弟戀一直不被外界睇好，認為他們女尊男卑。關之琳2001年通過朋友介紹，認識了比自己小8歲的的名模黃家諾。黃家諾沒錢沒名，勝在年輕， 2004年兩人分手，黃家諾表示在眾目睽睽之下談了4年戀愛，兩人都很累了，自己也不願讓父母擔心。而關之琳面對媒體時仍稱「遇到黃家諾是上天對我的眷顧」，可見用情至深。 

55歲的黃家諾已變肥變頹廢。(取材自微博)
55歲的黃家諾已變肥變頹廢。(取材自微博)

關之琳2004年與黃家諾分手後，傳過緋聞的富商不少，除了和劉德華、成龍合作時傳緋聞，2007年開始不斷被拍到和台灣富商陳泰銘出遊，兩人2013年傳出在台遞交結婚申請，2015年初傳在法國完婚，但沒想到，2015年底，關之琳則自爆和陳泰銘離婚。

香港 緋聞 華人

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