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霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

娛樂新聞組╱即時報導
傳香港霍英東集團副總裁霍啟山(左，取材自大洋網)追求大陸跳水金牌陳若琳(右，取材自微博)
傳香港霍英東集團副總裁霍啟山(左，取材自大洋網)追求大陸跳水金牌陳若琳(右，取材自微博)

巴黎奧運近日開鑼，香港霍英東集團副總裁霍啟山，也就是前跳水女王郭晶晶的小叔，傳出狂追曾奪5枚奧運金牌的跳水運動員、今為國家隊教練的陳若琳。

41歲的霍啟山現任霍英東集團副總裁，也是香港足總副主席，他的哥哥霍正剛，弟弟霍啟仁（霍啟人）都「名草有主」，霍啟山成為香港鑽石級單身漢。

郭晶晶。（新華社資料照片）
郭晶晶。（新華社資料照片）

香港01報導，巴黎奧運正進行如火如荼，霍啟山竟傳出狂追曾奪5枚奧運金牌的跳水運動員、今為國家隊教練的陳若琳。31歲的陳若琳眼大皮膚白皙，穿上運動裝充滿氣質，與同是跳水出身的郭晶晶氣質有幾分相似。霍啟山追求陳若琳傳聞去年就傳出，傳聞中更指霍啟山被陳若琳拒絕，不過兩位當事人從未曾承認傳聞。

報導指出，有網民開玩笑指，「霍啟山為陳若琳兩人般配」、「霍啟山是真帥啊，不過我們陳教練也夠美」、「霍啟山陳若琳。要成，CP又是一段人間佳話」，引來多人讚好。原來霍啟山去年突然傳出曾追求陳若琳，傳聞中更指被陳若琳拒絕，不過該緋聞全由內地網站傳出，兩位當事人從未曾承認。

霍啟山向來異性緣旺盛，2004年被拍到與女星章子怡當著狗仔的面熱吻，後又與外籍模特兒Lea T.及賭王何鴻燊三房千金何超蓮傳出緋聞，去年也傳出霍啟山力追中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，甚至遠赴匈牙利游泳館為她打氣。而陳若琳在里約奧運的女子雙人跳水10公尺跳台決賽中，與搭檔劉蕙瑕奪金成為大陸最年輕的奧運「五金王」。

巴黎奧運 香港 緋聞

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