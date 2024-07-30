巴奧／蘇醒看乒乓球賽稱「毫無懸念」 網轟：犯大忌

蘇醒發文「來看幾場毫無懸念的比賽」，被網友罵翻。（取材自微博）

參加選秀綜藝「快樂男聲」出道的40歲歌手蘇醒，近日帶著父母到巴黎遊玩，順便看了幾場奧運 比賽。但他分享去看乒乓球比賽，並搭配文案「來看幾場毫無懸念的比賽」，卻遭到網友抨擊，引起軒然大波，他為此火速刪文，並拍片道歉。

有不少網友認為，「來看幾場毫無懸念的比賽」是在給選手壓力、不尊重他們的努力，觸犯了「半路開香檳」的大忌，要他「管好自己的嘴」。還有人說，蘇醒一向愛蹭熱度，活該被罵。

對此，蘇醒先是將之前的「毫無懸念的比賽」，改成了「來看比賽」，並在私人小號中解釋，「來看一場我相信中國隊的實力，所以覺得取勝毫無懸念，但知道運動員們為此付出了很多血汗，也會有壓力，且賽前不能毒奶，同時要尊重對手的比賽。」

但輿論並未停止，關於蘇醒的發言爭議愈演愈烈，於是他將之前發的動態刪除，並拍影片公開致歉，強調他沒有忽視運動員們的汗水，也沒有不尊重對手，意識到用詞不當深感抱歉，明白了不能半場開香檳，以後盡量不在體育項目上發言，給球迷們添堵，他非常抱歉。

據悉，蘇醒不是第一次惹議了，他曾隨意點評女生的身體部位，把沒禮貌當真性情，此外，他也曾因為砸電視機登上熱搜，形象受挫。