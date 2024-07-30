戲說從頭／楊旭文「唐詭西行」 演活忠狼犟男主

楊旭文飾演的盧凌風，有了多方面的成長。（取材自微博）

志怪單元探案劇「唐朝詭事錄」（簡稱「唐詭」）講述了在大唐盛世之下發生的一系列奇聞逸事，在第二部「唐朝詭事錄之西行」（簡稱「唐詭西行」）中，安金吾衛中郎將盧凌風（楊旭文飾）與狄公親傳弟子蘇無名（楊志剛飾）繼續攜手探案，守護大唐黎民百姓。日前，楊旭文受訪表示，有了「唐詭」的口碑和人氣在前，此次出演「唐詭西行」，自己也感到壓力很大，尤其是他要詮釋盧凌風的心境和性格變化。

新京報報導，「唐詭西行」劇中，盧凌風為人驕傲不羈，以建功立業為己任。他本是個意氣風發的少年將軍，武藝高強，雖辦案有功卻被貶，最終在一次次破案中褪去孤傲，懂得體諒他人，最後成長為國之棟梁。在楊旭文看來，盧凌風有著桀騁不馴的將軍氣質，他希望大唐社稷繁榮、百姓國泰民安，雖然開始被調侃「犟」，但其實不論是被貶還是重返長安，這一路他都在為民排憂解難，不論到哪裡他都堅守著心中道義。

在楊旭文看來，盧凌風是一個成長型的角色，從孤注一擲到並肩作戰，從魯莽衝動到做事周全，他在被貶後的成長歷程很飽滿，並未丟失他的本心。在「唐詭」中，盧凌風率真、直率，「唐詭西行」中隨著劇情的發展，盧凌風也有了多方面的成長：作為一個縣尉、大理寺少卿，盧凌風探案查案的手段一直在進步，跟蘇無名學到了很多；從朝堂走到市井，盧凌風的見解、看問題的角度也變得更開闊。

在楊旭文看來，盧凌風是一個很有魅力的人，雖然他並不完美，有很多缺點，但是這樣的不完美反而讓楊旭文覺得他是一個真實、有血有肉，而且非常有吸引力的人。許多網友都在調侃盧凌風中郎將是「忠狼犟」，對此，楊旭文笑言，他覺得這三個字挺能概括盧凌風的魅力，「忠」是正直忠君，他忠於他的國家和「君」，一切出發點以家國為重；「狼」體現他很厲害，作為「唐朝詭事錄」的武力擔當，會很多武器，在禦敵和進攻上都非常厲害，也很有魅力；「犟」是大家的調侃，「但是我覺得這是他自己的堅持和執拗，包括他對待事情的態度非常直率，反而顯得他率真可愛」。