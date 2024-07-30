無視小粉絲索合照 陳自瑤被罵耍大牌

陳自瑤打開門見到有大批粉絲守候，露出驚訝表情。（取材自小紅書）

42歲的香港 女星陳自瑤(Yoyo)近年在在事業上迎來第二春，拍劇受歡迎外，社交平台及直播帶貨都有極好反應。但日前陳自瑤在佛山拍攝無線新劇「刑偵12」，大批粉絲等收工求合照索簽名，不過被拍到她無視一位小粉絲禮貌地求合照一幕。

香港01報導，陳自瑤現正忙於在佛山拍攝新劇「刑偵12」，雖然近日不時下大雨，但也無減粉絲的熱情，不少人到拍攝現場等候，希望見到女神一面。日前，有粉絲將到拍攝現場追星的片段分享到社交平台，片中所見，陳自瑤收工離開時，打開門見到有大批粉絲在守候，露出驚訝表情。

由於現場粉絲人數不少，劇組也做足安全措施，安排了至少四名大漢保鑣為陳自瑤開路，被人群重重包圍的陳自瑤除了友善揮手打招呼外，還特意停下來給守候多時的粉絲簽名和拍照，不過期間卻發生尷尬一幕。

在陳自瑤身旁有位小男孩粉絲禮貌地問：「姐姐可不可以和妳拍合照？」沒料陳自瑤望一望對方後竟裝作看不到、聽不到的把頭轉回來，整個過程被拍下來，網民質疑她說：「小朋友那麼有禮貌，回答一句有多難？用不著裝看不到、真大牌！」遭粉絲幫口還擊：「因為另一邊有人遞筆過來要簽名，她兼顧不到、注意力被吸引走」。