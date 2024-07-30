我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

舞台上大戰蟲子 鄧紫棋嚇到尖叫

娛樂新聞組／綜合報導
鄧紫棋嚇到不斷撥弄身上的蟲子。（視頻截圖）
鄧紫棋嚇到不斷撥弄身上的蟲子。（視頻截圖）

香港歌手鄧紫棋近日忙於「I AM GLORIA 」世界巡迴演唱會，日前才完成呼和浩特場次，網上就瘋傳一段她在舞台上被蟲子嚇到尖叫的片段，「鄧紫棋在舞台上大戰蟲子」相關話題引發熱議。

從畫面中可見，鄧紫棋穿著一襲白色類似婚紗的長裙，上面有咖啡色的花紋，當時鄧紫棋正在台上說話，突然有昆蟲在她身上爬行。拍片的觀眾嚇得尖叫「有蟲子！」鏡頭再拉近，原來她身上不只一隻蟲，而且有大有小，正從肚子部位向上爬。

但鄧紫棋似乎不知道發生什麼事，仍舊繼續說著話，台下粉絲見蟲子愈爬愈高，於是齊聲大喊「有蟲子」，鄧紫棋終於聽見了，慌張問，「有蟲子是嗎？不要嚇我」、「好害怕呀！我怎麼辦呀！」還不斷望著螢幕想找出蟲子在哪裡，並用紙巾不停撥弄。

之後，鄧紫棋問觀眾「蟲子走了沒？」得到「還沒」的答案後，她嚇得慘叫，「什麼！不是吧！」從畫面中可見，蟲子除了從她的腹部爬上胸部和頸部外，頭紗上也依附著幾隻，看起來有些嚇人，難怪鄧紫棋嚇到花容失色。

此片段引發網友議論，紛紛表示，「難道蟲子也愛聽歌」、「是不是太香了所以招蟲子」、「誰能想到有生之年還能看到鄧紫棋在舞台上大戰蟲子」、「高音轉場又有素材了」。

就在一片混亂過後，鄧紫棋有感而發，「世界好大，我好渺小，連一個蟲子都害怕」，還說，「蟲子好像很平安的樣子，我們就不要打擾牠了，讓牠跟你們一起聽歌，希望牠也暫停一分鐘。」然後獻唱「讓世界暫停一分鐘」。

鄧紫棋 咖啡 香港

上一則

上「中餐廳」沒用公筷 虞書欣遭公審「沒衛生」

下一則

林心如勤保養 還是輸給「最強小三」

延伸閱讀

鄧紫棋開演唱會「被蟲爬上身」 嚇到尖叫…網笑：蟲子也愛聽歌

鄧紫棋開演唱會「被蟲爬上身」 嚇到尖叫…網笑：蟲子也愛聽歌
江西仙氣民宿每晚5999元 三女客控蟲蟲滿屋「踩了個大雷」

江西仙氣民宿每晚5999元 三女客控蟲蟲滿屋「踩了個大雷」
看見（一一）

看見（一一）
大自然的語言

大自然的語言

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00
季芹、王仁甫一家人感情非常好，小孩子從小在沒有壓力的環境長大。圖／季芹提供

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

2024-07-24 15:14

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心