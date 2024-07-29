倚天四美聚一堂 陳紫函掀回憶殺

陳紫函曾在「倚天屠龍記」中飾演殷離（蛛兒）一角。(圖／LiTV、壹定娛樂提供)

大陸女星陳紫函因演出「山河令」、「神鵰俠侶」等作品而為人所知，她與小6歲的老公戴向宇結婚8年，是外人眼中的神仙眷侶，日前她受訪時透露，兩人彼此互信互助，同時也要給對方適度空間，當然，在重要節日上保有儀式感，維持小倆口的甜蜜也相當重要。

聊到戴向宇，陳紫函說：「向宇是個生活能力比較笨拙的人，有時還有些邋遢，形容他生活很簡單，不如說是無趣更貼切，他就是工作、打遊戲跟看書，幾乎沒什麼社交，很多時候我都要主動推他一把，因此生活上，我算是比較操心的一方。」

陳紫函與戴向宇因戲劇「只因單身在一起」牽起紅線，「當時經紀人只說公司剛簽一位師弟，他才從新加坡 回來拍戲，希望我好好照顧一下，沒想到相處後就慢慢走進了，而後續大家看到的『珍珠耳環』這部劇，就是我們關係已處於穩定階段的作品」。

陳紫函曾在「倚天屠龍記」中飾演「殷離（蛛兒）」一角，日前她與高圓圓 、陳秀麗在蘇有朋 的演唱會上開了小型「倚天同學會」，掀起戲迷回憶殺，而當天賈靜雯不在場，她還特地P圖，讓「倚天四美」齊聚。

她說：「慶功宴上，圓圓本來還有其他事，臨時更改行程跟我們一起等有朋，可惜當天賈靜雯沒能到，所以我才P了她在合照上。」蘇有朋說：「有合適的劇本或節目，希望能把大家再齊聚一起。」陳紫函笑說：「要不蘇導你導個戲，讓大家都來客串一下。」隨即獲眾好友拍手叫好。