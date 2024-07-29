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烏爾善「封神」熄火？ 「異人之下」票房跌不停

娛樂新聞組／綜合報導
娜然在「異人之下」中飾演的夏禾，挨批給人俗媚感。(取材自微博)
娜然在「異人之下」中飾演的夏禾，挨批給人俗媚感。(取材自微博)

去年暑期檔，「封神第一部」低開高走，靠著好口碑大賣26.34億元(人民幣，下同，約3.6億美元)，拉高了觀眾對烏爾善的期待。今年暑假檔，「封神第二部」仍在後製，改推烏爾善另一部奇幻電影「異人之下」，但該片票房不如預期，全片審美也被吐槽「媚俗」。

「異人之下」改編自漫畫，由烏爾善執導，胡先煦、李宛妲、馮紹峰等人主演，故事講述平凡少年張楚嵐在爺爺的遺體失蹤後，為了找到真相，與不死少女馮寶寶開啟「異人」世界的冒險旅程。

從觀眾評價來看，可說是褒貶不一。有網友表示，相比「封神第一部」的成功，「異人之下」實在一言難盡；還有一些原著漫畫粉表示，整部影片敘事節奏混亂，人物角色建立不起來，最經典的狗娃子故事直接是AI繪圖，宛若PPT水準。

而烏爾善式審美也遭到吐槽「過於流於表面」，在「封神」中飾演妲己的娜然在本片中飾演夏禾，是個極具魅惑的角色，但夏禾為了展現美和媚，穿上低胸搭配超短裙，給人一種低俗感。書粉也對娜然刻意、矯揉造作的演繹不以為然。

據悉，「異人之下」上映三天票房分別為3864萬元、3276萬元、1947萬，一天低過一天，豆瓣評分也一再下降，跌到6.3分，遠不及「封神第一部」的7.8分。從目前口碑和票房走勢來看，貓眼專業版把該片最終預測票房從4億元下調到1.54億元。

AI

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