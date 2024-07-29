我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

那英 「歌手」奪冠 甄妮轟好意思贏嗎

娛樂新聞組／綜合報導
那英奪得「歌手2024」總冠軍後，爭議沒停過。(取材自微博)
那英奪得「歌手2024」總冠軍後，爭議沒停過。(取材自微博)

大陸歌后那英近日奪得綜藝「歌手2024」總冠軍，但因前幾輪排名都未擠進三強，隨即爆出節目內定爭議。連歌壇前輩甄妮也在社群平台直批那英「好意思贏嗎」，不少網友也重提別忘記李玟事件，狂轟那英「靠著劇本奪獎」。

甄妮表示，她早在三個月前就在臉書說過「內定那英第一」，結果不出所料，「給錢叫老外來被耍猴戲、被玩弄，那英妳自己聽聽唱得如何，好意思贏嗎？唉！陳腔沒改變」，還狠批「敢拿冠軍，自取其辱」。

甄妮也說，「歌唱節目不等於歌唱比賽」，認為節目將一票有名氣的歌手邀來打分數、分等級，根本是侮辱歌手。更大酸，「冠軍那小姐，就坐享春秋大夢，以為又紅了」。

不少網友也想起李玟去年過世後爆發「2022中國好聲音」霸凌疑雲，身為節目導師之一的那英被揪出黑歷史，疑似向選手施壓爆出黑箱內幕，瞬間成為眾矢之的，甚至還被點名節目就是她跟姊姊的搞錢工具。

隨後那英取消多場活動，節目身影也被剪光光，銷聲匿跡九個月後透過「歌手2024」復出，記者會上被網友問說「憑什麼敢來參加」，那英回應：「我覺得在我這個歲數…來都來了，就玩一把心跳吧，讓自己心跳，就這麼想。」

諷刺的是李玟為「我是歌手4」的冠軍，如今那英奪冠引發爭議，還有網友嘲諷「德不配位」。

甄妮(右)曾為李玟抱不平。(取材自微博)
甄妮(右)曾為李玟抱不平。(取材自微博)

李玟 中國好聲音 臉書

上一則

小勞勃道尼回歸漫威 化身大反派「末日博士」

延伸閱讀

那英「歌手」奪冠… 甄妮轟「好意思贏嗎」 網喊別忘李玟事件

那英「歌手」奪冠… 甄妮轟「好意思贏嗎」 網喊別忘李玟事件
迪瑪希忘記關麥 疑揭歌手內定「中國人在前面」黑幕

迪瑪希忘記關麥 疑揭歌手內定「中國人在前面」黑幕
才被封殺…那英「歌手」奪冠爆內定 網痛喊：別忘記李玟

才被封殺…那英「歌手」奪冠爆內定 網痛喊：別忘記李玟
那英奪歌王「劇本化」 網酸：泰勒絲來也贏不了

那英奪歌王「劇本化」 網酸：泰勒絲來也贏不了

熱門新聞

趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00
季芹、王仁甫一家人感情非常好，小孩子從小在沒有壓力的環境長大。圖／季芹提供

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

2024-07-24 15:14

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普