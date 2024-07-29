那英 「歌手」奪冠 甄妮轟好意思贏嗎

那英奪得「歌手2024」總冠軍後，爭議沒停過。(取材自微博)

大陸歌后那英近日奪得綜藝「歌手2024」總冠軍，但因前幾輪排名都未擠進三強，隨即爆出節目內定爭議。連歌壇前輩甄妮也在社群平台直批那英「好意思贏嗎」，不少網友也重提別忘記李玟 事件，狂轟那英「靠著劇本奪獎」。

甄妮表示，她早在三個月前就在臉書 說過「內定那英第一」，結果不出所料，「給錢叫老外來被耍猴戲、被玩弄，那英妳自己聽聽唱得如何，好意思贏嗎？唉！陳腔沒改變」，還狠批「敢拿冠軍，自取其辱」。

甄妮也說，「歌唱節目不等於歌唱比賽」，認為節目將一票有名氣的歌手邀來打分數、分等級，根本是侮辱歌手。更大酸，「冠軍那小姐，就坐享春秋大夢，以為又紅了」。

不少網友也想起李玟去年過世後爆發「2022中國好聲音 」霸凌疑雲，身為節目導師之一的那英被揪出黑歷史，疑似向選手施壓爆出黑箱內幕，瞬間成為眾矢之的，甚至還被點名節目就是她跟姊姊的搞錢工具。

隨後那英取消多場活動，節目身影也被剪光光，銷聲匿跡九個月後透過「歌手2024」復出，記者會上被網友問說「憑什麼敢來參加」，那英回應：「我覺得在我這個歲數…來都來了，就玩一把心跳吧，讓自己心跳，就這麼想。」