虞書欣上「中餐廳」沒用公筷… 遭公審「沒衛生」 還扯到這位女星

虞書欣上「中餐廳8」，卻因沒有使用公筷遭到網友公審。(取材自微博)

選秀節目出道、頂著「小作精」人設標籤的大陸女星虞書欣，自從電視劇「蒼蘭訣」暴紅後，片約不斷，晉升新生代流量小花。她近日加入真人綜藝「中餐廳8」，卻因為沒有使用公筷夾食物，遭到網友公審，意外掀起熱議。

節目中，虞書欣和其他來賓一起坐下吃飯，但卻被眼尖網友發現她直接用自己的筷子夾鍋子裡的飯菜吃，引發「食品衛生」疑慮，相關話題也登上微博 熱搜。

有網友吐槽，「大家都用公筷的情況下，就你特殊，嗦了一口再放回去」、「是想別人誇你鬆弛感嗎？」

但也有不少網友不以為然，指砂鍋煲飯端上來時，大家都有自己的碗盤，直接分好了才吃，「虞書欣不用公筷出現在『大家都已經吃飽』或者『已經給自己的碗和盤子盛好了』的情況下」，並沒有太大的問題。

還有人直指網友太小題大作，「虞書欣的形象是個人見人愛的小太陽，不用公筷根本不值一提」。

面對爭論，更有網友甩鍋給趙露思，稱虞書欣之所以會被吐槽，是因為趙露思粉絲故意挑起的，讓不少人看了傻眼。

據悉，趙露思與虞書欣同屬新生代小花，各憑熱播劇「星漢燦爛」、「蒼蘭訣」暴紅，年齡相仿的兩人難免成為網友比較的對象，也難免會有粉絲生起競爭的心。