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王晶爆料周星馳… 揭兩人疏遠導火線 還說他曾「整型」後躲女友家

娛樂新聞組／即時報導
周星馳曾演過許多賣座電影。(取材自微博)
周星馳曾演過許多賣座電影。(取材自微博)

香港知名導演王晶曾執導過「賭神」、「與龍共舞」等電影，捧紅邱淑貞、麥家琪等「晶女郎」。他去年進駐社交平台，開設頻道「王晶笑看江湖」，第一集就爆料他和周星馳開始疏遠的導火線，還在節目中揭露周星馳曾經整形。不少網友看了，紛紛質疑王晶又來蹭星爺的熱度了。

王晶找來女兒王子涵搭檔，在頻道暢聊入行50年的娛樂圈點滴及秘辛。在節目第一期，王晶曝光了一些周星馳的私事，包括周星馳前緋聞女友朱茵也在王晶爆料之列。

王晶稱周星馳和陳嘉上一看到朱茵，「眼睛都快要跌了出來」，當被問到周星馳是否會說「朱茵好美」這樣的話，王晶則稱周星馳是一個不喜歡讓人知道他在想什麼的人，所以他不會說這些。王晶並提到周星馳的雙眼皮是割的，還說，他割完後就躲在女朋友家。

此外，王晶並提到，他是在1989年初次見到周星馳，而周看到他的第一句話就是問「導演，我有沒有機會和你合作」，他表示「當然有機會」。直到電影「賭俠」，才是他與周星馳的第一次合作，兩人之後成為好夥伴。

不過，王晶表示，他在1992年拍「神龍教」時，和周星馳就已有莫名的隔閡，並透露兩人疏遠的導火線。

王晶說，他和周星馳某天在新娘潭拍戲，他看到周星馳一個人想事情想很久，便問他，「你在想什麼想這麼久？」沒想到，周星馳突然大聲回道，「在幫你思考」王晶頓時覺得，「為什麼要用這種態度呢？沒必要吧？」和周星馳的感情也因此產生了裂痕。

王晶的爆料引起周星馳粉絲的不滿，紛紛轟他又來蹭星爺的熱度，還有人質疑王晶爆料內容的真假。

王晶爆料他和周星馳開始疏遠的導火線。(取材自微博)
王晶爆料他和周星馳開始疏遠的導火線。(取材自微博)

周星馳 香港 緋聞

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