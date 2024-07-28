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「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

娛樂新聞組／即時報導
艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)
艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「延禧攻略」製作人于正和女主角吳謹言再度合作復仇古裝劇「墨雨雲間」，收視果然不同凡響，也順勢捧紅「肅國公」王星越等一票演員，其中，吳謹言身邊的丫鬟「桐兒」，靠著甜美外型和忠心護主的人設圈粉無數。近日，飾演「桐兒」的新生代女星艾米將開拍新戲，據悉，她將首次升格當女一。

艾米飾演的「桐兒」，長得甜美可愛、水靈動人，不少網友稱讚她的顏值遠勝過「主子」吳謹言。她一路陪著主子對抗仇人，出生入死，卻沒想到最後為了幫吳謹言擋刀身亡。這樣的劇情安排一度讓觀眾氣炸，紛紛質疑編劇「太狠心」，但也由此看出艾米的高人氣。

挾著「桐兒」的熱度，艾米傳出近日低調開拍懸疑新劇「城牆之上」，而這部劇的男主是「風吹半夏」中的「叔圈天菜」李光潔，女二則是「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲美豔老闆娘的朱珠。

據悉，43歲的李光潔比16歲的艾米大了足足27歲，少女對上大叔的組合讓不少粉絲相當期待。

「城牆之上」改編自徐翀的同名小說，講述上世紀90年代中後期，平海市國棉廠破產清算，工人安置費遲遲不發，廠長「肖更時」貪污傳言四起，工人「焦同生」一直在收集「肖更時」貪污的證據，卻在一個雨夜溺水身亡。此案警察「羅世襄」迅速展開調查，而「焦同生」的女兒「林雙笙」也開始默默地查線索。

李光潔被讚「叔圈天菜」。(取材自微博)
李光潔被讚「叔圈天菜」。(取材自微博)

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