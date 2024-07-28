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劉德華罕見嗆黑粉 「要一直紅下去，讓他們怕一輩子」

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華曾說過自己有點玻璃心，無法承受黑粉謾罵。(取材自微博)
劉德華曾說過自己有點玻璃心，無法承受黑粉謾罵。(取材自微博)

香港天王劉德華近日正在大陸舉行「今天...is the Day」巡迴演唱會，看似風光的他其實遭遇了不少黑粉攻擊，這場巡演甚至被貼上了「瘋狂斂財」標籤。一向不回應負面評價的他，近日罕見在演唱會舞台上，針對黑粉人身攻擊做出回應，引起網友議論。

從網上傳出的視頻可見，劉德華在北京開唱時，一派輕鬆的直接坐在台上跟歌迷促膝長談，他提到自己飽受抨擊時有感而發地表示，「其實有時候，喜歡我的人碰到有些人說我不好，你們會生氣是吧？」現場立即傳來不少粉絲回應「是」。

但劉德華向台下觀眾表示，「不用生氣」，更說出黑粉不斷罵自己的真正原因，「他們因為覺得我好才會罵我，他們怕我繼續紅下去」，他並做出致歉手勢向大家喊話，「我們就讓他們怕一輩子」，語落全場掀起一片笑聲，劉德華最後還笑著說，「我就這樣紅下去，你管我」。

劉德華罕見向黑粉喊話，引起不少網友熱議，「太霸氣了，就是應該要這樣」、「劉德華沒有讓我們大家失望過」、「人家就是嫉妒才會黑」、「有實力的人就是有底氣」。

據悉，劉德華出道多年一直沒開微博帳號，原因就是害怕收到黑粉負評。他曾在受訪時被問到，「你是不想聽『不想聽到』的？」劉德華便露出欲哭表情說「我怕」，並稱某次開演唱會沒表現好，被歌迷在網上罵翻，他坦言自己有點玻璃心，無法承受。

不過，近年來劉德華已有所「妥協」，於2021年開通個人官方抖音帳號，一星期內就吸引4500萬粉絲追蹤，天王魅力根本無法擋。

劉德華近日展開「今天...is the Day」巡迴演唱會。(取材自微博)
劉德華近日展開「今天...is the Day」巡迴演唱會。(取材自微博)

香港 抖音 微博

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