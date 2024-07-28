檀健次咬吻哈氣脖子 楊紫脖癢到笑場還想逃

楊紫在「長相思」第一季中一人分飾二角，還與3男產生情感糾葛。（取材自微博）

陸劇女神楊紫主演古裝神話劇「長相思 第一季」，劇中她一人分飾兩角，更一口氣與張晚意、鄧為、檀健次都有情感糾葛，被問3男神誰最帥？楊紫笑回3人有不同的帥勁，一旁的檀健次聞言立刻吐槽她：「端水大師。」指她一碗水端平了，誰也不得罪。

「長相思」改編自桐華同名小說，由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次主演，第一季在網路平台開播至今成績開紅盤，除了主要演員的社交平台粉絲數累積增長近891萬外，累積有效播放量也突破30億次，微博 戲劇相關的話題閱讀量更是狂破825億次，同時也是MOD戲劇點播冠軍及Hami Video戲劇人氣榜第二名，在泰國 、馬來西亞、韓國、美國、新加坡 等國家也掀起追劇熱潮。

楊紫在劇中與3男神都有對手戲，讚檀健次是活潑的帥，鄧為很溫柔，張晚意則是霸道的帥，與3人間的情感，有說不出口的情愫，也有撕心裂肺和溫情柔軟，她說：「不論是哪種感情都讓我心裡會有代入感，也很投入。」

劇中飾演「相柳」的檀健次，也憑藉精湛演技和自然靈動的眼神戲，被劇迷和書粉封為「天選相柳」，受訪時，他提到自己和角色一樣外冷內熱，「就像相柳有一個防風邶(角色另一身分)，我覺得自己體內也有這兩種不同的性格」。

該劇第一季中，檀健次有場吻咬楊紫的名場面，被網友大讚是神還原，不過拍攝過程可謂笑料百出，檀健次自曝戴上道具獠牙講話就會大舌頭，每當靠近楊紫的脖子時，2人就會不小心笑場，直呼觀眾看到的畫面，其實楊紫一路強忍憋笑，「可能拍10條有3、4條她都不行，因為哈氣在她脖子上會很癢，我每次靠近她耳邊說台詞，她就會躲」。