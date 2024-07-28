品味惹議 吳謹言私服被嫌醜爆 網酸：快跟臉道歉

吳謹言私服穿搭品味，令粉絲困惑。（取材自微博）

大陸女星吳謹言因宮鬥劇「延禧攻略」演出魏瓔珞一角暴紅，今年她推出古裝復仇劇「墨雨雲間」再度人氣飆升，討論度極高，但無論宮廷劇、古裝劇，她的古裝扮相清麗脫俗，唯下了戲後的私服穿搭令人看不懂，有網友指出吳謹言的私服穿搭相當奇怪，甚至連粉絲都看不下去，直呼：「哪那麼多醜衣服」、「救救她的穿搭」。

吳謹言人氣再翻紅，一舉一動再度受到關注，拍攝「墨雨雲間」期間就有不少粉絲在片場梳化地點守候，捕捉到不少她穿私服的模樣，像是蝴蝶上衣搭雙色拼接花褲，搭上藍底小紅花包，還有碎花洋裝搭公主袖襯衫，頂著像護士帽的白色包包頭，讓人看了不禁產生疑惑。