品味惹議 吳謹言私服被嫌醜爆 網酸：快跟臉道歉
大陸女星吳謹言因宮鬥劇「延禧攻略」演出魏瓔珞一角暴紅，今年她推出古裝復仇劇「墨雨雲間」再度人氣飆升，討論度極高，但無論宮廷劇、古裝劇，她的古裝扮相清麗脫俗，唯下了戲後的私服穿搭令人看不懂，有網友指出吳謹言的私服穿搭相當奇怪，甚至連粉絲都看不下去，直呼：「哪那麼多醜衣服」、「救救她的穿搭」。
吳謹言人氣再翻紅，一舉一動再度受到關注，拍攝「墨雨雲間」期間就有不少粉絲在片場梳化地點守候，捕捉到不少她穿私服的模樣，像是蝴蝶上衣搭雙色拼接花褲，搭上藍底小紅花包，還有碎花洋裝搭公主袖襯衫，頂著像護士帽的白色包包頭，讓人看了不禁產生疑惑。
事實上，芭蕾舞者出身的吳謹言自出道以來就一直維持勻稱好身材，最胖的時候也只有48公斤，身材纖細的她無論穿什麼衣服都能駕馭，但她的私服穿搭卻引發網友熱議，微博還出現「時尚黑洞還是個性獨樹？」評論，令網友見狀也紛紛直呼：「有種精心設計的醜感」、「哪那麼多醜衣服」、「無法理解」、「請你的穿搭向你的臉道歉」，看到她的衣服多半偏花俏，直到日前被拍現身某影視公司洽談工作的簡單白色緊身上衣搭牛仔褲，才讚「簡單清爽」。
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