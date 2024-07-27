偕夫見證巴奧開幕 楊紫瓊：宛如一場遊行

楊紫瓊（左）和老公參加巴黎奧運開幕式。(取材自臉書)

2024年巴黎奧運 會日昨在塞納河上開幕，奧斯卡影后楊紫瓊 去年獲選國際奧委會委員，加上定居巴黎多年，她和老公也親自到現場見證開幕，並在臉書開心曬出照片，直呼「真的是一場遊行」。

楊紫瓊（左）和老公參加巴黎奧運開幕式。(取材自臉書)

楊紫瓊和老公法拉利前總裁尚陶德 （Jean Todt）出席巴黎奧運開幕，雖然天不作美下起雨，但不減興致，和老公穿著雨衣觀看開幕式，她更和巴黎鐵塔留下合影，直呼「這是美好的」、「真的是一場遊行」。

楊紫瓊去年在印度孟買召開的國際奧委會（IOC）大會上獲選為國際奧委會新任委員。其實，楊紫瓊曾是馬來西亞青少年壁球冠軍，她在選舉後表示，「記得有人問我，你是怎麼成為演員的？我總是說，我從來沒有夢想過成為一名演員，小時候我一直夢想成為奧運選手」。不過後來楊紫瓊膝傷手術，加上背部受傷未再打球，現在則會堅持做比較溫和的健行和游泳，也會為電影中的武術練習。

楊紫瓊曾兩次代表祖國馬來西亞出席聯合國大會，擔任聯合國發展計畫親善大使。 幼年學習芭蕾舞，成年後以武打明星之姿走紅的楊紫瓊，體育運動最密切的淵源，其實是她丈夫尚陶德(Jean Todt)。77歲的尚陶德是一級方程式賽車(Formula One)法拉利車隊的前老闆，也是賽車運動管理機構「國際汽車聯合會」(FIA)前任主席。