我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳接待青棒台灣小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

性感港星「波波姐」 養夫四年曝正辦離婚中

娛樂新聞組／綜合報導
莊韻澄原本是香港性感模特兒。(取材自Instagram)
莊韻澄原本是香港性感模特兒。(取材自Instagram)

42歲香港性感女星莊韻澄（前名莊端兒，外號波波姐），2020年跟年輕五歲的圈外男友呂成忠結婚。莊韻澄日前突然在社交平台上載委託律師行發出的嚴正聲明，表示跟呂成忠去年7月起正式分居，正辦理離婚手續。她表示婚後家庭一切開支由她獨力支付，老公常對她情緒勒索、言語暴力，更控訴老公今年1月在她不知情下，帶兒子遠走台灣藉此威脅她答應他要求。

莊韻澄（右）宣布與呂成忠正辦離婚中。(取材自Instagram)
莊韻澄（右）宣布與呂成忠正辦離婚中。(取材自Instagram)

莊韻澄當年宣布訂婚時，呂成忠就被爆出種種黑料，包括失業、破產、負債，但她力挺到底，表示早就知道他破產，強調兩人財務各自獨立，不會替老公還債解除破產令。

綜合港媒報導，莊韻澄發文交代離婚原因，她指從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由她一力承擔，她一直努力工作去維持生活所需，但一個獨力承擔家庭的女人，卻在婚後日子得不到應有的愛護，常活在被情緒勒索的惶恐及言語暴力的傷痛之中。莊韻澄也表示，原本用監察孩子在家中情况的CCTV，最終成為呂成忠要公開她生活私隱的要脅工具。

莊韻澄指控呂成忠曾帶兒子去台灣五日，臨上機才通知她，便報警。莊韻澄又稱兒子看到媽媽長期被罵，變得封閉不愛說話。

莊韻澄因參選香港珠寶小姐出身，因傲人身材而獲得注意。2018年在YouTube網台「杜汶澤喱騷」主持節目受到注目，憑快速的應變能力與可愛性格，深受網民歡迎。2019年在「如珠如寶」中飾演「波波姐」受到瞩目。

破產 香港 YouTube

上一則

「超人」女員工傳輕生 導演提供心理輔導

下一則

當年創最年輕紀錄 第二代龐德喊退休

延伸閱讀

67歲「婉君表妹」曬美照遭黑「可惜人工化了」

67歲「婉君表妹」曬美照遭黑「可惜人工化了」
蒙市少女失蹤案律師解析 未成年人無權決定自己居住地

蒙市少女失蹤案律師解析 未成年人無權決定自己居住地
律師郝琦：趙父綁架女兒是否成立還要看其他調查

律師郝琦：趙父綁架女兒是否成立還要看其他調查
26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光

26年前神顏再現 不老玉女是她 驚人對比曝光

熱門新聞

趙露思在「後浪」中的人設無知又粗魯，一度讓她口碑暴跌。(取材自微博)

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

2024-07-21 22:38
杜鵑飾演的「雪芝」是寶總心中的白月光。(取材自微博)

「繁花」原著作者曝最「神似角色」 不是寶總、汪小姐… 竟是「她」

2024-07-20 22:31
陳妍希(右)與老公陳曉上月傳出婚變。(取材自臉書)

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

2024-07-19 20:00
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
身材火辣的童飛有著「最美晶女郎」封號。(取材自微博)

又見爛片？ 郭品超搭過氣「晶女郎」翻拍「狄仁傑」 首日票房82萬

2024-07-18 21:32
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00

超人氣

更多 >
她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了

她努力存下每分錢 退休後卻遺憾沒力氣花錢了
不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱
蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕
飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物

飛行保腸胃 搭機前少吃這4種食物
沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧