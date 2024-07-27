性感港星「波波姐」 養夫四年曝正辦離婚中

莊韻澄原本是香港性感模特兒。(取材自Instagram)

42歲香港 性感女星莊韻澄（前名莊端兒，外號波波姐），2020年跟年輕五歲的圈外男友呂成忠結婚。莊韻澄日前突然在社交平台上載委託律師行發出的嚴正聲明，表示跟呂成忠去年7月起正式分居，正辦理離婚手續。她表示婚後家庭一切開支由她獨力支付，老公常對她情緒勒索、言語暴力，更控訴老公今年1月在她不知情下，帶兒子遠走台灣藉此威脅她答應他要求。

莊韻澄（右）宣布與呂成忠正辦離婚中。(取材自Instagram)

莊韻澄當年宣布訂婚時，呂成忠就被爆出種種黑料，包括失業、破產 、負債，但她力挺到底，表示早就知道他破產，強調兩人財務各自獨立，不會替老公還債解除破產令。

綜合港媒報導，莊韻澄發文交代離婚原因，她指從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由她一力承擔，她一直努力工作去維持生活所需，但一個獨力承擔家庭的女人，卻在婚後日子得不到應有的愛護，常活在被情緒勒索的惶恐及言語暴力的傷痛之中。莊韻澄也表示，原本用監察孩子在家中情况的CCTV，最終成為呂成忠要公開她生活私隱的要脅工具。

莊韻澄指控呂成忠曾帶兒子去台灣五日，臨上機才通知她，便報警。莊韻澄又稱兒子看到媽媽長期被罵，變得封閉不愛說話。

莊韻澄因參選香港珠寶小姐出身，因傲人身材而獲得注意。2018年在YouTube 網台「杜汶澤喱騷」主持節目受到注目，憑快速的應變能力與可愛性格，深受網民歡迎。2019年在「如珠如寶」中飾演「波波姐」受到瞩目。