51歲李冰冰罕現身 氣場全開被讚美呆了

李冰冰在上海出席品牌派對，女王氣場十足。（視頻截圖）

知名女星李冰冰近年來減少工作量，只有在時尚活動偶爾看到她的身影；日前她受邀出席精品品牌在上海的派對，黑色拖尾西裝裙搭配濕髮的裝扮，一整個氣場女王，有自媒體稱她51歲依舊維持不輸年輕時的身材，但也有人再拿她撞臉劉曉慶說嘴。

綜合媒體報導，當天李冰冰穿著線條簡潔流暢的黑色拖尾西裝裙，勾勒出曼妙身姿，同時透露優雅與精緻，搭配著濕髮的搭配更是增添神秘魅力，彷彿氣場全開的女王。

微博 上許多粉絲大讚李冰冰「美呆了」、「讓人忍不住多看幾眼」，也有網友關注她「六年沒拍戲了」；但也有網友酸她51歲了，身材維持得再好，臉上也會有年齡感，「這種顯年輕並沒有很自然，有些瞬間甚至有點撞臉不服老的劉曉慶」。

當晚出席的明星還有周冬雨、楊千嬅、魏大勳等知名藝人，以及李冰冰公司旗下的藝人徐若晗。

李冰冰的工作室在微博上傳她的美圖。（取材自微博）

51歲的李冰冰2018年完成好萊塢 電影「巨齒鯊」（The Meg）後，只拍了一部「平凡英雄」，其餘時間幾乎是神隱狀態。

據了解，李冰冰多年來拍戲都十分拚命，危險場面盡量親身上陣，令身體五勞七傷；早年李冰冰在澳洲 拍攝電影「謎巢」（Guardians of the Tomb）時，曾連續16天發高燒，虛脫到無法行走。 醫生曾勸李冰冰要好好休息，但到拍攝「巨齒鯊」時仍然賣命，親自上陣拍水底戲時幾乎窒息身亡。李冰冰憶述時不禁說：「我跟死亡離得這麼近」，接下來她果然大幅減產。