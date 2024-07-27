戲說從頭／陳思誠新作「解密」 不像諜戰片燒腦

「解密」是導演陳思誠十年磨一劍的作品。(取材自微博)

陳思誠十年磨一劍的「解密」上場，這部電影改編自茅盾文學獎得主麥家的同名長篇小說，首日點映，無懼沈騰主演的電影「抓娃娃」，出現一票難求。

「解密」講述了數學天才容金珍（劉昊然飾）自幼展現出驚人的數學天賦，被時任大學校長的小黎黎（吳彥祖飾）和太太葉筱凝（俞飛鴻飾）撫養長大。大學入學之際，容金珍因解出數學系老師希伊斯（約翰·庫薩克飾）布置的難題而被更多人注意到，其中就有神祕部門701局局長鄭某（陳道明飾） ，容金珍從此走進了密碼破解的大門。

搜狐娛樂報導，許多觀眾表示，「解密」不同於以往諜戰片的「燒腦」體驗，影片中，容金珍破解密碼的過程，就像是在玩一場高智商的邏輯遊戲，尤其是容金珍與他的導師，隔著千山萬水進行的密碼對決，這種緊張刺激的智力角逐，是許多諜報片所沒有的，也正是「解密」最獨特、最吸引人的地方。

報導指出，男神吳彥祖這次在片中飾演容金珍的養父，即使不再年輕，但他的魅力依舊無人能擋，吳彥祖的演技也越發成熟穩重，將養父的慈愛、溫柔、隱忍演繹得絲絲入扣，為本片增色不少。

點映口碑一出，直接炸了鍋，觀眾們紛紛表示：「20億（人民幣）票房穩了」、「這才是國產工業大片該有的樣子」、「看得我頭皮發麻，太刺激了」。

更重要的是，「解密」沒有忘記電影的本質是說故事，它在保證視聽效果的也注重對人物情感和故事內核的挖掘，影片中，容金珍從一個對世界充滿好奇的少年，逐漸成長為一個肩負國家使命的英雄，他的成長歷程，也正是中國一代代密碼工作者的縮影。