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那英奪歌王「劇本化」 網酸：泰勒絲來也贏不了

娛樂新聞組／綜合報導
那英奪下「歌手2024」歌王，引爆網友怒火。(取材自微博)
那英奪下「歌手2024」歌王，引爆網友怒火。(取材自微博)

歌唱節目「歌手2024」總決賽，那英最後在激烈的競爭中，打敗美國唱將香緹莫及加拿大籍的凡希亞拿下歌王，官博發出比賽結果，讓網友都無法接受，紛紛在網路上砲轟，更有人大酸：「就算泰勒絲、愛黛兒來都贏不了，人情世故嘛！」

綜合媒體報導，當天比賽第一輪幫唱中，香緹莫與迪瑪希合作演唱「Lose Control」，兩人互飆高音，實力相當slay全場，卻意外落馬無法進入第二輪；而凡希亞唱自己歌曲卻慘輸第二名譚維維及第三名孫楠，這個結果網友無法接受，直指「太劇本化」。

在節目官方微博發出比賽結果後，一票網友湧入為香緹莫及凡希亞抱不平，批評那英在常規賽中只有一期奪冠，總決賽表現是比之前好，但網友指她的唱功比起凡希亞、譚維維等人都有顯著差異，卻壓倒性勝利，加上她最後演唱「鮮花」時，突然來了一段煽情對白。她融入自己在歌手舞台的辛酸心路與自己對舞台依依不捨的感情，被指明顯在拉票。

網友表示那英前面期數表現根本荒腔走板，最後一期讓她逆轉奪冠，就是為了鋪陳她在總決賽逆襲的大女主劇本。「史上最牛的黑幕，一直在末尾排名，偶爾才得前三！跑調、忘詞都能當歌王！幾個月把觀眾當傻子耍」、「把觀眾當傻子，玩不起別請外國歌手」、「恭喜那英成為史上第一個靠朗誦奪冠的歌王」，還有人大酸「就算泰勒絲、愛黛兒來都赢不了，人情世故嘛！」

那英成為「歌手2024」的「歌王」後淚崩，先連說四次「我真的沒有想到」，接著表示：「我覺得我能夠跟來到「歌手」每一個年輕的音樂人在一起，我發現我一直在路上學習，我開始的時候是有點受煎熬，想逃避，但後來我覺得，這樣不是我們愛音樂的目的。」

泰勒絲 微博 加拿大

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